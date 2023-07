Ariana Grande supostamente dá espaço a Ethan Slater enquanto ele resolve as coisas com a ex-esposa

Ariana Grande e seu namorado, Ethan Slaterestão supostamente passando um tempo separados devido a Ethan resolver problemas com sua ex-esposa, lilly jay.

Ariana e Ethan estiveram em diferentes cidades por várias semanas, com Ethan em Nova York lidando com o fim de seu casamento, e ariana dando-lhe espaço durante este tempo.

TMZ informou que grande está planejando vir para Los Angeles neste fim de semana, mas ver um ao outro não está em seus planos imediatos.

EthanO foco principal de agora é resolver as coisas com Lilly, já que eles compartilham um filho juntos. Eles têm se envolvido em conversas diárias principalmente relacionadas ao filho.

Lilly recentemente quebrou seu silêncio sobre Ethanromance de com arianaafirmando que sua família era apenas “dano colateral”.

Uma fonte disse ao Daily Mail que ariana tinha passado um tempo com Lilly e seu recém-nascido enquanto supostamente estava envolvido com Ethan. Eles até mencionaram que ariana expressou seu desejo de ter um bebê um dia depois de se relacionar com Ethanfilho de.

Anteriormente, ariana foi vista com o braço em volta Ethan enquanto comemorava seu aniversário de 30 anos, apenas algumas semanas antes de seu romance secreto se tornar público.

“ariana estava sentado ao lado Ethan e [they were with] outra mulher, que parecia uma assistente ou um PA, e outro cara”, disse uma fonte ao RadarOnline.com.

“Eles estavam tomando café da manhã e queriam tirar uma foto de um ovo escalfado que caiu no chão por uma garçonete quando ela estava trazendo para eles. ariana disse que parecia bonito.”