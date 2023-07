Ariana Madix se junta ao elenco de ‘Dancing with the Stars’ para a 32ª temporada

Ariana Madix está pegando a onda de ‘Scandoval’ em outro grande movimento de marca, mas este vai exigir muito alongamento – ela está oficialmente quebrando alguns movimentos de salão para “Dancing with the Stars”.

presente da ariana Derek Hough um dos juízes da série de competições de longa duração, fez o grande anúncio na sexta-feira no “Good Morning America” ​​​​… dizendo que a equipe do ‘DWTS’ estará “enlouquecendo” por Madix na 32ª temporada.

DH disse que vai dizer “adeus ao drama e olá para a pista de dança” – antes de ambos começarem a dançar juntos na nova lanchonete de Ariana, Something About Her.