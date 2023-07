Ariana Madix se sentindo feliz agora depois do escândalo de traição de Tom Sandoval

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ariana Madix diz que ela certamente está em um lugar melhor agora do que alguns meses atrás quando se trata de por Tom Sandoval dar Raquel Leviss … mas isso não significa que ela pode seguir em frente totalmente.

Recebemos a estrela de “Vanderpump Rules” deixando sua lanchonete prestes a abrir, Something About Her, em West Hollywood na sexta-feira – ela admite que está se sentindo muito mais feliz agora em comparação com o quão tensas as coisas estavam para ela no início deste ano.



Conforme informamos, a entrada da ariana o elenco de “Dancing with the Stars” para a próxima temporada, e também conversamos com ela sobre esse show … e ela nos diz que está se preparando para a estreia em setembro.

Também levantamos uma hipótese maluca – perguntando a ela o que ela faria se Tom ou Ariana entrassem na série de competição também … mas ela tem suas dúvidas de que os produtores do programa pensariam em colocá-la nesse tipo de provação.



Lembre-se, “Vanderpump Rules” começou a filmar sua 11ª temporada no final do mês passado, com Ariana filmar uma cena com o co-proprietário de sua lanchonete Katie Maloney.