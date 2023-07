Armadilha de sede sem camisa de Jeff Bezos, Lauren Sanchez compartilha foto picante

Jeff Bezos está parecendo absolutamente JACK dando um mergulho no oceano … pelo menos, de acordo com uma armadilha de sede descarada – postada por ninguém menos que sua vaia, Lauren Sanchez .

Lauren compartilhou a foto de seu noivo bonitão no domingo, mostrando o figurão saindo da água em seus calções. Ela legendou: “Sou só eu ou está quente lá fora?” Os comentários deixam claro … não é o clima que está esquentando as coisas.

Jeff não é o único guru da tecnologia ficando retalhado … porque Mark Zuckerbergestá em forma como sempre, graças ao seu treinamento com lendas do UFC Israel Adesanya dar Alexander Volkanovsky enquanto um luta potencial com Elon Musk animais sobre sua cabeça – melhor estar preparado.