As 10 melhores capas para carteira ou porta-cartões para iPhone 13/14

Seja qual for o modelo de iPhone que você usa, é sempre importante protegê-lo com uma capa de boa qualidade. E se você puder carregar seus cartões, dinheiro, contas, etc., com ele, será a cereja do bolo. Portanto, usar uma carteira sem dúvida será proveitoso para você.

Mas o problema é que muitos desses casos estão disponíveis no mercado, e escolher o perfeito dará muito trabalho. Para te ajudar com isso, trouxemos as melhores carteiras ou capas porta-cartões para iPhone 13/14 que você pode escolher.

Melhores capas para carteira ou porta-cartões para iPhone 13/14

Se você tiver uma carteira/porta-cartões, poderá guardar itens como dinheiro, cartões etc. Uma carteira ou porta-cartões é uma boa opção para carregar pequenas coisas. Abaixo está a lista das melhores capas de carteira ou porta-cartões que você pode comprar para iPhone 13 e iPhone 14.

1. Capa para celular Bellroy

Bellroy é um nome bem conhecido no mercado de capas de telefone por sua qualidade geral. Assim, é o primeiro desta lista das melhores capas carteira ou porta-cartões para iPhone 13/14.

Esta capa é feita de couro e tem um forro de microfibra macio e bordas chanfradas que confortam suas mãos e proporcionam uma aparência premium.

A principal característica é que você pode carregar até 3 cartões com ele, e o slot possui um recurso de fechamento magnético que os armazena com segurança.

2. Estojo Carteira Mujjo de Couro Integral

A capa de couro Mujjo de qualidade para iPhone 14 é a próxima nesta lista e é perfeita para o uso diário de homens e mulheres.

Esta carteira pode armazenar com segurança até 3 cartões de identificação, acesso, comutador e cartões de crédito na parte de trás da capa.

Esta capa de telefone de aparência simples tem botões laterais de metal tingido e molduras elevadas ao lado das lentes da câmera que protegem seu telefone e confortam sua mão.

3. Twelve South BookBook

TwelveSouth BookBook é composto por couro de flor integral que lhe confere uma aparência premium e mostra o artesanato puro. Seu material macio protege seu telefone contra arranhões da parte interna, e a parte externa pontiaguda protege contra danos externos.

Esta capa tem um design 3 em 1 que permite desmontá-la, usá-la como carteira ou usá-la em conjunto para fornecer um modo mãos-livres para visualizar fotos ou vídeos. Você pode armazenar com segurança e eficiência contas/recibos ou cartões nos slots internos fornecidos no estojo.

4. Carteira Case-Mate Folio

Outro nesta lista das melhores carteiras ou capas de porta-cartões para iPhone 13/14 é a carteira Case-Mate que você pode usar para se despedir de sua carteira normal.

O interior tem bolsos onde você pode armazenar com segurança até 3 cartões de crédito separadamente. Você não deve se preocupar com roubo de informações porque possui material de bloqueio inovador.

Além dos recursos da carteira, ela é construída com material de qualidade premium que oferece 3 metros de proteção contra quedas e é suave nas mãos.

5. Spigen Valentino

O porta-cartão magnético Spigen Valentinus é uma das melhores carteiras ou porta-cartões compatíveis com todas as séries de iPhone compatíveis com MagSafe. Sua qualidade geral de construção é apreciável, pois é feito com couro vegano sustentável.

Tem dois modelos, um comporta dois cartões e outro três cartões, e o preço varia. Os slots estão localizados na parte traseira e possuem um mecanismo interno que empurra as placas para baixo para armazená-las com segurança.

6. Estojo de couro Snakehive

Outra ótima carteira ou porta-cartões é a capa de couro Snakehive, desenvolvida com o melhor couro europeu e tem acabamento tipo camurça que proporciona um visual premium.

Esta capa para iPhone 14 vem com 3 compartimentos para cartões e um compartimento para dinheiro na parte interna da capa. Tem um fecho magnético que ajuda você a armazenar com segurança todos eles.

Outra característica essencial desta capa é a caixa elevada do telefone que protege a lente da câmera do seu telefone contra danos externos e arranhões.

7. Estojo Shieldon

A capa Shieldon está entre as melhores carteiras ou porta-cartões para iPhone 14. É feita de couro genuíno e é conhecida por sua qualidade, resistência e conforto.

Esta capa tem 3 slots de cartão e um bolso de tamanho normal para armazenar com segurança sua identidade, Commuter e algum dinheiro. Seu melhor diferencial é que foi desenvolvido com bloqueio RFID, que protege as informações do seu cartão contra roubo.

Mas uma desvantagem deste gabinete é que ele é incompatível com o carregador MagSafe. Porém, é um excelente produto para proteger seu iPhone 14 e usar como carteira; assim, é valioso para o dinheiro.

8. Estojo Carteira de Luxo Lucrin

A próxima magnificência e melhor capa para carteira ou porta-cartões da Lucrin dá ao seu iPhone uma aparência elegante, mas oferece proteção completa.

Ele vem com três porta-cartões e um bolso grande que você pode usar para guardar dinheiro, notas ou outras coisas com facilidade.

A melhor parte deste gabinete é que ele é totalmente compatível com um carregador MagSafe e carregamento sem fio Qi.

9. VRS Design Damda Glide

A capa VRS, que vem com tecnologia de deslizamento semiautomática robusta e suave, é outra boa opção se você estiver procurando por carteiras ou porta-cartões para o seu iPhone 14.

Com este estojo forte, você obtém espaço para 3-4 cartões no verso; não apenas isso, você pode guardar algum dinheiro lá também.

Ele também possui um suporte na parte traseira que você pode ajustar de acordo com suas necessidades para obter as melhores opções de visualização.

10. Incipio Stashback

Por último, mas não menos importante, nesta lista das melhores carteiras ou capas de porta-cartões para iPhone 13/14 está o Incipio Stashback, que sempre oferece uma camada extra de proteção com o painel frontal elevado.

Este estojo possui um compartimento na parte de trás onde você pode armazenar até 3 cartões, e também possui um botão de fácil remoção que facilita o acesso rápido.

Outra melhor característica deste gabinete é que sua qualidade de construção é boa o suficiente e garante proteção contra quedas de 14 pés.

Conclusão

Portanto, essas foram as dez melhores carteiras ou capas de porta-cartões para iPhone 13 ou 14. Espero que você tenha classificado a mais adequada da lista. Portanto, não se esqueça de nos contar sua experiência com o estojo após o uso.

