As 5 melhores alternativas do TeamViewer

Procurando as melhores e gratuitas alternativas do TeamViewer? Parabéns! Você chegou ao blog perfeito. Aqui, compartilhamos os 5 melhores softwares de desktop remoto de acesso gratuito de todos os tempos para Windows, MAC OS e Android. Então leia o artigo até o final.

Alternativas do TeamViewer: Pode haver muitos casos em que você pode precisar acessar remotamente outro computador a partir do seu computador para fazer algumas alterações nele ou para acessar os arquivos armazenados nesse computador. O TeamViewer é um aplicativo útil que está disponível para várias plataformas operacionais, como Windows, Mac OS X, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Phone e Blackberry.

Os usuários não comerciais podem usar seus recursos gratuitamente. No entanto, as versões Business, Premium e Corporate devem ser adquiridas. Os recursos básicos do TeamViewer incluem controle remoto, reuniões online, webconferência, compartilhamento de área de trabalho e transferência de arquivos entre computadores.

Algumas pessoas consideram o TeamViewer uma ameaça à sua segurança, enquanto outras não se sentem confortáveis ​​com o preço a ser pago pela versão Business ou Premium. Assim, aqui estamos com a lista de algumas das melhores alternativas ao TeamViewer. Então, vamos dar uma olhada nessas alternativas e saber o que elas têm a nos oferecer.

Algumas das melhores alternativas ao TeamViewer são:

O TeamViewer ainda é o melhor software de desktop remoto para Windows e MAC, mas devido à sua alta licença premium, custa mais caro do que outras alternativas disponíveis no mercado. Então, vamos dar uma olhada nessas alternativas gratuitas do Teamviewer de 2023.

#1 Supremo

Este é o software remoto mais avançado e flexível para PC, Android e iOS. É um software leve para controlar remotamente PCs/servidores e hospedar reuniões. Permite múltiplas conexões apenas através da troca de ID e senha e pode ser instalado como um serviço para realizar o acesso desacompanhado. Não necessita de nenhuma configuração de roteador ou firewall e é constituído por um arquivo executável.

O Supremo é um aplicativo seguro graças ao protocolo criptográfico TLS 1.2 e também pode ser personalizado com sua marca/logotipo. Gratuito para uso pessoal, oferece uma oferta comercial flexível e acessível que inclui suporte vitalício e atualizações. Os usuários, de fato, podem escolher entre os planos Business e Solo, dependendo do número de sessões simultâneas. Ambos podem ser faturados Anualmente ou Trimestralmente, a partir de 8€/mês para instalações ilimitadas num número ilimitado de dispositivos.

#2 Junte-se a mim

Este é um dos aplicativos mais personalizáveis. Aqui, você pode personalizar seu link com base no seu nome ou no nome da sua empresa. Você também pode personalizar o plano de fundo da reunião. Este aplicativo está disponível para janelas e Mac OS X. Sua transmissão de dados usando o Join.me é protegida por criptografia de 256 bits o que é bastante impressionante. O VoIP básico é gratuito, enquanto o plano profissional custa cerca de $ 15 por mês e o plano empresarial custa cerca de $ 19 por mês.

#3 Splashtop

Splashtop é outro aplicativo útil que é suportado em janelas, Mac OS X, Linux, Androide iOS. Tem três versões diferentes. Ou seja, Acesso Remoto para NegóciosAcesso Remoto para Equipes de TI e suportee Splashtop pessoal. Você pode aproveitar uma avaliação gratuita para as versões Business e IT. A versão Pessoal é usada para acessar seu computador usando um smartphone ou tablet.

A versão Business custará cerca de $ 5 por mês enquanto a versão para equipes de TI e suporte custam $ 199 por ano para 50 computadores. A versão pessoal do Splashtop é gratuita.

#4 Ultra VNC

Este aplicativo está disponível apenas para janelas Usuários. Também é inteiramente livre de custo. VNC significa Computação de rede virtual. Uma conexão deve ser estabelecida entre os dois sistemas usando este aplicativo para acessar o outro sistema sem esforço. Configurar uma conexão e usar este aplicativo é muito simples. É compatível com quase todas as versões do sistema operacional Windows.

#5 Mikogo

Para usar este aplicativo, você não precisa baixar nenhum software. Você pode usar este aplicativo diretamente do seu navegador da web. Por ser um aplicativo baseado na web, é compatível com dispositivos de quase todos os sistemas operacionais. Você também pode realizar reuniões online usando este aplicativo. Este aplicativo não é gratuito, mas fornece vários recursos que o tornam um aplicativo obrigatório.

#5 LogMeIn Pro

Este é outro aplicativo que suporta compartilhamento entre plataformas e está disponível para janelas e Mac OS X. Este aplicativo consiste em recursos que não estão disponíveis na maioria dos aplicativos semelhantes. Esta aplicação está disponível em $ 99 por ano para Indivíduos com acesso a 2 computadores, $ 249 por ano para acesso a 5 computadores, e $ 449 por ano para acesso a 10 computadores. Juntamente com o compartilhamento de arquivos, acesso remoto e streaming de áudio e vídeo, você também pode imprimir documentos usando uma impressora local.

Conclusão:

Estes foram alguns dos Melhores alternativas gratuitas para o TeamViewer 2023 aplicativo se desejar acessar outro computador ou transferir arquivos entre eles remotamente. Você pode experimentá-los e saber qual deles se adapta melhor a você. Se sua alternativa favorita do TeamViewer não estiver listada acima ou se você quiser nos informar sobre sua alternativa favorita do TeamViewer, informe-nos na seção de comentários abaixo. conexão de área de trabalho remota do Windows