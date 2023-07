As 5 principais maneiras de corrigir o Onn TV não liga 2023

Há um grande número de TVs e fabricantes disponíveis no mercado. No entanto, entre outros players proeminentes, como Samsung e Sony, a Onn TV conquistou uma reputação de marca que oferece suporte a um grande número de clientes fiéis. Mas, quando esses clientes leais enfrentam problemas ilógicos, como Onn TV não liga, eles ficam chateados e se arrependem de sua decisão de comprar esta marca. O que eles podem fazer para consertar o Onn TV não liga?

Se você também está tendo o mesmo problema, não se preocupe. A questão não é tão preocupante quanto seria. Como resultado, é fácil consertar o Onn TV não liga seguindo algumas correções. Com isso dito, aqui está nosso guia para ajudá-lo a corrigi-lo.

Por que a Onn TV não liga?

A partir de agora, não há razão definida para Onn TV não ligar. Pode haver muitos deles. De um problema no cabo de alimentação a uma falha de software, qualquer problema pode fazer com que o Onn TV não ligue em circunstâncias normais. Da mesma forma, o cache corrompido é um dos principais motivos para o Onn TV não ligar.

Outro motivo subsequente a seguir é a bateria remota. Freqüentemente, as pessoas ignoram as baterias do controle remoto e o fazem funcionar dando tapinhas com as mãos. No entanto, se a bateria do controle remoto estiver descarregada, é melhor substituí-la o mais rápido possível.

Alguns outros motivos incluem um problema de software que pode ser corrigido por uma redefinição de fábrica. No entanto, se não houver sinal de que a TV está ligando, como o LED vermelho, é melhor levá-la a uma central de atendimento ou ligar para o suporte ao cliente.

Consertar Onn TV não liga 2023: guia passo a passo

Se a Onn TV não ligar, é sempre melhor tentar algumas correções preliminares antes de levá-la ao centro de serviço ou ligar para o suporte ao cliente. No entanto, é muito importante que você tenha em mente que nunca deve abrir a parte traseira da sua TV se não for um profissional neste domínio.

Correção 1: reinicie a TV

A maneira mais antiga e fácil de consertar algo é reiniciar o dispositivo. A mesma coisa significa Onn TV. Você só precisa reiniciar a TV e aguardar algum tempo até ver o logotipo Onn aparecer.

Se o controle remoto Onn TV também não estiver funcionando ao mesmo tempo, você pode simplesmente retirar o plugue da tomada e colocá-lo novamente após algum tempo. Isso facilitará o processo de reinicialização.

Depois de fazer isso, você deve ver pelo menos o logotipo da Onn TV aparecendo na tela ou uma luz LED vermelha piscando. Se o LED vermelho estiver piscando, usando o controle remoto, pressione o botão Ligar e ele ligará. Se isso não funcionar, não hesite em passar para a próxima correção.

Correção 2: verifique a tomada e o cabo

Se reiniciar a TV não for útil, pode haver algum problema com a tomada. É possível que sua tomada elétrica não tenha corrente de saída. Às vezes, também é possível que o cabo de alimentação esteja com defeito.

Embora não haja uma opção direta para verificar o cabo de alimentação, é possível verificar a tomada. Quase todas as casas têm uma chave de fenda de teste de rede elétrica. Se conseguir pegar na mão, coloque-o no cabo de força e verifique se a luz do Mains Tester acende ou não. Certifique-se de colocar o dedo na parte de trás do testador.

Se a luz não estiver acesa, é certo que sua tomada está com defeito. Portanto, leve sua TV para outro cômodo ou use outra tomada para verificar se a Onn TV liga ou não. Por outro lado, se você perceber que a luz acende em seu testador de rede, isso significa que seu cabo de alimentação pode estar com defeito. Nesse caso, observe atentamente o cabo de alimentação para identificar cortes ou marcas de mordidas de roedores.

Se tudo parece estar bem neste sentido, provavelmente é melhor passar para a próxima correção.

Correção 3: verifique o controle remoto

Se você vir a luz LED vermelha piscando abaixo da TV, mas a Onn TV não ligar, é possível que seu controle remoto esteja com defeito e não consiga ligá-lo. Nesse caso, seria bom verificar o controle remoto.

O possível problema que os controles remotos sofrem é uma bateria fraca. Se você não se lembra de ter trocado a bateria da última vez, talvez a bateria esteja sem carga. Compre um novo conjunto de baterias e tente pressionar o controle remoto apontando-o para a TV.

Outra maneira de verificar o controle remoto é abrir a câmera do smartphone e apontá-la para o sensor infravermelho do controle remoto. Toque em qualquer botão enquanto sua câmera ainda estiver apontando para o controle remoto e olhe para a tela em busca de qualquer luz branca do sensor IR. Se você vir a luz, isso significa que o controle remoto está bom. No entanto, se você não fizer isso, o controle remoto está com defeito.

Correção 3: limpe o cache da sua TV

Embora isso possa parecer irrelevante quando sua Onn TV não liga, mas quando há muitos caches corrompidos, sua TV pode se recusar a ligar. No entanto, pelo lado bom, é possível limpar o cache mesmo com a tela desligada. Siga estas etapas para limpar o cache da sua Onn TV:

Certifique-se de que sua Onn TV esteja ligada. Pegue o controle remoto e pressione o botão Lar botão 5 vezes seguidas. Depois disso, pressione o botão Seta para cima botão uma vez e, em seguida, pressione o botão retroceder botão duas vezes. Por fim, pressione a tecla Avançar botão duas vezes.

Quando terminar, a luz LED vermelha na sua Onn TV piscará algumas vezes e reiniciará automaticamente. Se fosse uma falha ou bug de software, já deveria ter sido resolvido e a TV deveria ligar. No entanto, se o Onn TV ainda não ligar, o problema está em outro lugar.

Correção 4: redefinição de fábrica na TV

Se nenhuma das correções acima ajudou você a corrigir o problema Onn TV não liga, agora é hora de uma redefinição de fábrica. Uma redefinição de fábrica garante a correção de quase todos os tipos de problemas, desde uma tela preta até não ligar. Portanto, esta é uma opção viável. Se você não sabe como redefinir o Onn TV de fábrica, aqui estão os passos a seguir:

Faça para manter uma ferramenta SIM Ejector à mão. Você também pode usar um pino, mas isso pode causar danos à placa-mãe se pressionado com muita força. Vire a TV para trás e insira a ferramenta de ejeção do SIM no orifício presente. Mantenha pressionado até ver o logotipo da TV Onn Roku aparecendo na tela.

É isso. Agora sua Onn TV foi redefinida de fábrica e deve começar a funcionar sem nenhuma tela preta ou sem ligar o problema.

Se você nem consegue realizar uma redefinição de fábrica, ou isso não está ajudando em nada, com certeza há um grande problema. Portanto, agora é hora de entrar em contato com o suporte ao cliente da Onn TV. Se você não sabe como fazer isso, aqui estão algumas instruções para você.

Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que Onn TV é uma TV da marca Walmart. Isso significa que não há necessidade de se preocupar com o produto ou a garantia. Você também pode levar sua TV à loja Walmart mais próxima e fazer a verificação.

Ou você pode ligar para a equipe de suporte ao cliente da Onn TV em 1-844-334-2355 para fazer uma solicitação de suporte. Você deve obter sua resposta e a TV consertada dentro de uma semana. No entanto, se isso demorar mais de uma semana, você pode entrar em contato com Onn enviando um e-mail para [email protected]. Dessa forma, você obterá a resolução mais rapidamente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode resolver o problema de sua Onn TV não ligar. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, não hesite em comentar abaixo e tentaremos ajudá-lo.

