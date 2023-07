As 6 melhores pás de pickleball para controle para comprar em 2023

Pickleball cresceu drasticamente nos Estados Unidos e se tornou um dos esportes ao ar livre mais populares. Então, se preparar para o jogo e começar a jogá-lo tornou-se natural, mesmo que você seja um novato. É por isso que selecionar a melhor raquete de pickleball é importante.

Existem muitas raquetes de Pickleball disponíveis no mercado, mas nem todas podem oferecer um ótimo controle para aprimorar sua jogabilidade. Este artigo é para você, se você está procurando a melhor raquete de pickleball para controle. Estaremos listando alguns dos melhores Pickleball Paddle que você pode escolher.

Melhor raquete de pickleball para cada nível de habilidade 2023

Cada Pickleball Paddle tem seus benefícios; alguns são conhecidos por tiros poderosos, alguns são precisos e alguns são para controle. Abaixo está a lista da melhor raquete de Pickleball para controle que você pode comprar para aprimorar seu jogo e se tornar melhor nisso.

1. Oneshot Pickleball Paddle – Pureshot – Brian Ashworth Signature Paddle

O primeiro da nossa lista das melhores raquetes de Pickleball para controle é este da Oneshot, que é testado e aprovado pela USAPA. Seu núcleo é feito de favo de mel de polipropileno, e a parte da superfície é fabricada com fibra de carbono. E a superfície é texturizada usando tecnologia de impressão 3D que pode durar muito tempo.

O núcleo distribui o impacto do tiro igualmente sobre o remo, criando um ótimo efeito de reação. Possui um ponto ideal maior para melhor conexão e ótimas fotos. A empunhadura desta raquete de pickleball tem 4,5” de tamanho e formato octogonal, o que pode fornecer controle e conforto.

Ele vem com tecnologia de proteção de borda dupla, o que significa que pode equilibrar entre seu núcleo e flexibilidade para transferir a energia novamente para seu núcleo após cada impacto.

2. Remo de Pickleball Amped Selkirk

Selkirk Amped é o próximo nome nesta lista das melhores raquetes de Pickleball para controle. É feito com o melhor material e projetado para impulsionar seu jogo para o próximo nível. Esta raquete possui o revolucionário núcleo honeycomb AMPED X5 que reduz a vibração das tacadas e proporciona uma sensação mais suave.

Tem uma alça longa e uma grande área de superfície que fornece potência e controle perfeitamente. Devido ao controle que você obtém, você pode facilmente balançar as mãos e acertar o tiro com aquela área de rebatida. O remo Selkirk Amped é feito com uma face de pickleball de fibra de vidro que pode ajudá-lo a gerar o giro da bola e dispersar o giro do oponente.

Esta raquete possui tecnologia avançada de supressão de torque que ajuda a estabilizar a raquete reduzindo o spray de bola para aumentar a precisão de seus tiros.

3. ONIX Grafite Z5

ONIX Graphite Z5 é outra das melhores pás Pickleball para controle. Esta raquete é para jogadores de todos os níveis e pode ajudá-lo a competir com eles no nível mais alto possível. A ONIX copiou a raquete de tênis para grafite Z5, permitindo que você tenha um melhor giro e controle para ter um melhor desempenho em uma partida.

É uma raquete de peso médio (7,5-8,2 lbs) com um núcleo de favo de mel Nomex que garante um ótimo controle de bola. Mas muitos usuários compartilharam suas preocupações sobre a qualidade do material deste remo, pois ele quebra para muitos usuários.

No entanto, este remo é aprovado pela USAPA e você certamente terá entrada em todos os torneios oficiais nos EUA e certamente poderá fazê-lo se estiver com orçamento limitado.

4. Caixa de engrenagens GX6

GX6 da Gearbox é o próximo nome na minha lista de Melhor Pickleball Paddle para controle. Ele tem uma alça e superfície um pouco mais longas que o GX5, e a Gearbox afirma que é uma virada de jogo. Esta raquete tem um quadro fino e aerodinâmico que lhe dá a máxima flexibilidade em alta velocidade.

Ele também possui um quadro edgeless de fibra de carbono que fornece um ótimo ponto ideal bem otimizado do centro ao aro, reduzindo a chance de erros. A Gearbox GX6 possui um sistema amortecedor que reduz a amplitude e a vibração dos disparos e proporciona uma sensação suave.

Você também pode acessar a tecnologia de rotação de hiper mordida que oferece rotação máxima sempre que possível.Um problema com este remo é que o Gearbox não oferece nenhuma cobertura e você deve pagar separadamente para obtê-lo.

5. Ative Pickleball Pursuit MX 6.0

O Engage Pursuit MX 6.0 é um dos melhores Pickleball Paddles para controle e o próximo da minha lista.Como é leve, você pode executar rapidamente suas tacadas e gerar grande potência para todas as suas tacadas. Isso retrata o equilíbrio entre seu poder e controle.

Esta raquete é feita com material de alta qualidade e a superfície é texturizada para melhor rotação. Também reduz a vibração e melhora o atrito para que a bola permaneça na raquete por mais tempo.

Pursuit MX 6.0 é aprovado pela USAPA, e você pode jogar qualquer torneio nos EUA sem nenhum problema. A alça deste remo pode ser uma preocupação, pois é um pouco mais longa que as outras e pode não ser adequada para você também.

6. Paddletek Tempest Wave Pro

Esta raquete possui núcleos de favo de mel de polímero que ajudam você a acertar a bola com mais força e rapidez. A Paddletek projetou esta raquete, tendo em mente a precisão e a velocidade, e sem dúvida será uma ótima escolha para todos os jogadores estratégicos.

Esta raquete vem com tecnologia de resposta inteligente, gerando mais potência para suas tacadas. Possui proteção antichoque de ⅛” e aderência de alto desempenho com amortecimento da esteira, permitindo que você segure melhor o remo.

Muitos usuários relataram que, depois de usá-lo por algumas semanas, apareceram pontos mortos. Mas o problema é apenas com alguns produtos; espero que você não receba um com defeito.

Conclusão

Então, essas foram as seis melhores raquetes de Pickleball para controle que você pode comprar. Espero que você tenha escolhido o mais adequado para você. Portanto, não se esqueça de me contar sua experiência com o remo nos comentários abaixo.

