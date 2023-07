As 6 principais maneiras de extrair o número de telefone da conta do Instagram (2023)

Você já se perguntou como extrair um número de telefone de uma conta privada do Instagram? Se assim for, então você está no céu certo. Sim, você ouviu direito. Mas lembre-se de que extrair o número de contato de alguém sem permissão não é legal. Então, agora se mesmo depois disso você ainda quiser saber disso, então leia este guia até o final e confira os diferentes métodos que mencionamos a seguir para extrair números de telefone da conta privada do Instagram.

Você pode obter um número de telefone do Instagram?

Existe a possibilidade de obter números de telefone do Instagram. Usando um serviço de terceiros, os usuários podem pesquisar números de telefone associados a seus perfis do Instagram em seus perfis, caso os tenham adicionado em sua biografia.

Pode ser difícil extrair o número de telefone das contas do Instagram. Se você não conseguir acessar o relatório, pode ser um desafio encontrar as informações de contato corretas.

1. Comunique-se com a pessoa

Lembre-se de que você pode se comunicar com os usuários no Instagram enviando uma mensagem privada.

Não há garantia de que você obterá uma resposta com esse método, mas é a maneira mais rápida de atingir um público! Se este for o caso, você pode precisar do número do usuário. Esta pergunta é: “É possível no Instagram encontrar o número do celular de alguém através de sua conta?” Na página de biografia de um usuário, ele pode ter escrito seu número e você pode copiá-lo. Mas isso raramente é o caso. Não importa quantos números de celular e outras informações pessoais um usuário insira ao registrar uma conta do Instagram, este aplicativo nunca permitirá que mais ninguém os acesse.

2. Verifique o perfil deles

Aqui está outra maneira de extrair o número de telefone da conta privada do Instagram. Existe a possibilidade de o usuário pretendido ter inserido seu número de celular em seu perfil. Então, você não terá que fazer nada.

No topo da página dessa pessoa, você encontra o número do celular dela, para o qual pode ligar diretamente. Muitos usuários listam o número do celular de sua secretária, gerente de programa ou administrador da página em seus perfis. Com o novo recurso do Instagram, você pode selecionar o número de telefone da pessoa e contatá-la caso a pessoa em questão tenha cadastrado seu número e o tenha tornado visível para outras pessoas. Se a pessoa ativou esse recurso, você pode clicar no botão intitulado chamada na parte superior da página da pessoa.

3. Ligue para eles no Instagram

Como a configuração de mensagem padrão do Instagram permite que você ligue para as pessoas, basta discar o número delas em vez de pedir o número. Você pode chamá-los no Instagram procurando por eles, abrindo seu perfil, clicando no símbolo do telefone e fazendo a ligação.

É improvável que eles respondam se você não os conhece, mas se você os conhece, será muito mais fácil encontrar o número deles do que obtê-lo deles. Você pode enviar uma mensagem para eles se eles não responderem e pedir que entrem em contato com você o mais rápido possível.

4. Pergunte a amigos em comum

Na verdade, se você tem amigos em comum com essa pessoa, pode entrar em contato direto com ela por meio dela. Talvez você esteja se perguntando a melhor forma de fazer isso.

Nesse caso, você deve perguntar respeitosamente e dizer que precisa com urgência. Se você pedir às pessoas seus números, ficará surpreso com quantas delas o fazem, pois presumem que você as conhece.

Além de dar um motivo para não pedir o número, você também precisa dar uma explicação. Se você pedir o número de alguém, é provável que eles perguntem. Este é um fato que você tem que aceitar.

É um equívoco comum pensar que você precisa do nome de uma pessoa para encontrar seu número de telefone no Facebook. Você ainda pode procurar alguém no Facebook, mesmo que não saiba o nome ou como entrar em contato com essa pessoa.

É muito mais fácil localizar alguém online se você souber onde ela estudou ou onde está matriculada. No Facebook, os usuários podem fornecer uma grande quantidade de informações pessoais sobre si mesmos.

Além de aproximar as pessoas, o site visa aumentar a comunicação entre elas. Se você está procurando alguém no Facebook, pode usar isso a seu favor.

Pode ser útil começar dando uma olhada no perfil individual do Facebook, que inclui a página Sobre, informações de contato e informações básicas.

Pode ser relativamente fácil encontrar as informações de contato dos usuários, como número de telefone ou endereço de e-mail, caso tenham sido disponibilizados. Geralmente não é possível descobrir muitas informações sobre um usuário do Facebook, especialmente se você não tiver nenhum relacionamento com essa pessoa.

No entanto, você pode obter uma grande quantidade de informações sobre um nome de usuário e amigos de um usuário específico do Facebook por meio de um mecanismo de pesquisa de nome de usuário reverso.

6. Usando um link de site, você pode encontrar um número de telefone

Você também pode extrair o número de telefone de alguém do site se o perfil do Instagram não mencionar nenhum dos detalhes acima, como e-mail, número de telefone ou até mesmo o link da conta do Facebook.

Muitas pessoas procuram um site como sua principal forma de contato. Muitas vezes, você pode encontrar um link para o site na descrição ou na biografia do perfil do Instagram. A biografia do perfil do usuário também pode incluir um link para o site neste formato: www.companyname.com. Para acessar o site oficial, basta clicar no link fornecido.

Ao acessar o site, você pode procurar a opção Fale conosco ou Sobre nós. Nessas páginas, você pode encontrar o número de telefone e o endereço da empresa.

O número de telefone no Instagram é visível?

Não, as diretrizes do Instagram afirmam que ninguém pode ver seu número de telefone sem o consentimento do proprietário da conta. Quando alguém compartilha voluntariamente seu número de telefone em seu perfil IG, você pode usar os métodos mencionados acima para encontrá-lo.

No Instagram, você pode encontrar um número de telefone de duas maneiras. Primeiro, nenhuma explicação é necessária. No entanto, só é possível ver o botão “Contato” em qualquer perfil se você estiver usando o celular e o app do Instagram. Ele mostra informações diferentes quando você usa o Instagram em um desktop por causa de empresas de coleta de dados.

No Instagram, posso ver os números de telefone de outras pessoas?

Em alguns casos, sim. Mesmo que alguém tenha uma conta pública no Instagram, você não pode obter o número de telefone, a menos que esteja usando uma conta comercial. Você não pode ser contatado por ninguém porque o Instagram não permite que ninguém acesse suas informações pessoais.

Como encontrar alguém no Instagram pelo número de telefone

Se você quiser ver apenas a pessoa cujo número está armazenado em sua lista de contatos, primeiro salve o número do celular dela em seu telefone. No aplicativo do Instagram, clique no botão “Perfil” ícone no canto inferior direito da tela para acessar seu perfil. Na sua página de perfil, toque no ícone de hambúrguer no canto superior direito e escolha a opção “descobrir pessoas”opção. Contatos” nas duas guias disponíveis para encontrar pessoas por número de telefone. Selecione os “” nas duas guias disponíveis para encontrar pessoas por número de telefone. Se você deseja que o Instagram entre em contato com seus contatos, clique em “Conectar aos contatos“. Agora você pode ver sua lista de contatos no Instagram.

Junte-se à pessoa que você deseja, ou clique no botão Seguir botão para seguir todos.

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você em como extrair números de telefone da sua conta privada do Instagram. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você quiser mais informações sobre este tópico, por favor, comente abaixo para que possamos informá-lo.

