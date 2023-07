As 7 principais maneiras de corrigir o Hulu que não está funcionando no FireStick (2023)

O Hulu agora é um destino único para todos os filmes. Quase todos os melhores filmes e programas de TV são transmitidos no Hulu. Curiosamente, o Hulu é compatível com quase todas as TVs, incluindo o agora popular Firestick. No entanto, quando os usuários do Firestick estão tentando reproduzir um programa ou filme nele, ele se recusa a funcionar. Para alguns, o Hulu não está funcionando no Firestick é um grande problema. Isso porque a maioria dos usuários que tem Hulu não prefere ter nenhuma outra plataforma OTT porque tem de tudo.

Se você também está enfrentando o mesmo problema, não se preocupe. Você não está sozinho. Recentemente, após a recente revisão do Hulu, muitos usuários do Firestick começaram a enfrentar grandes problemas. Eles não são capazes de transmitir conteúdo em seu Firestick, bem como no Fire TV. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigi-lo.

Por que o Hulu não está funcionando no Firestick?

Hulu não é Firestick por causa de um problema de login. É possível que você não tenha uma conexão de internet estável. Outros motivos podem incluir o esgotamento do seu plano de assinatura. O problema mais comum de por que o Hulu não está funcionando no Firestick é que o aplicativo está desatualizado ou seu plano de internet tem velocidades lentas.

Fora isso, não encontramos nenhum motivo válido. Isso ocorre porque o Hulu é um dos principais serviços de streaming e, se algo der errado, o mundo inteiro ficará louco por causa dos preços altos. No entanto, aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigir qualquer problema com você.

Consertar o Hulu não está funcionando no Firestick: Soluções

Se o Hulu não estiver funcionando no Firestick, há muitas coisas que você pode tentar para que ele volte a funcionar. No entanto, certifique-se de passar por todas essas correções da maneira como são mencionadas.

Correção 1: verifique sua Internet

A primeira coisa a verificar é a sua conexão com a internet. Sendo uma rede de streaming on-line over-the-top com reprodução em HD e muito mais, o Hulu exige que você tenha uma conexão de internet estável com uma velocidade de internet estável de pelo menos 5 Mbps. Se você tiver algo menor que isso, não poderá transmitir em HD. No entanto, outras coisas devem funcionar. Você pode verificar a velocidade da sua internet acessando este guia.

Infelizmente, se você tiver uma velocidade de internet inferior a 3 Mbps, mesmo o conteúdo normal com resolução SD se recusará a ser reproduzido. Existem algumas maneiras de melhorar a velocidade da Internet, como reiniciar a Fire TV e mudar para uma conexão com fio.

No entanto, se você estiver longe do roteador e usando Wi-Fi, a velocidade da Internet cairá consistentemente para um nível em que o Hulu não funcionará normalmente no Firestick. Tente manter seu roteador próximo à TV ou tente usar seu celular como repetidor. Se a velocidade da sua internet estiver boa, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: reinicie seu Firestick ou Fire TV

Se a internet não estiver com defeito ou você conseguiu consertar sua internet lenta, mas ainda assim o Hulu não está funcionando no Firestick, agora é hora de reiniciar. Reiniciar um Firestick ou uma Fire TV tem vários benefícios, além de corrigir quase todos os problemas que surgirem. Uma simples reinicialização pode, de fato, consertar até mesmo uma conexão de internet lenta às vezes.

Uma reinicialização normal é suficiente, embora seja recomendado que você retire o cabo de alimentação e deixe-o inativo por 5 a 10 minutos. Enquanto isso, se você estiver usando um Firestick, poderá removê-lo e conectá-lo novamente. De qualquer forma, se você estiver usando uma Fire TV, pressione e segure o botão liga / desliga da Fire TV para que ela possa descarregar a carga residual.

Uma vez feito isso, você pode conectar todos os cabos, inicializar sua TV e tentar abrir o Hulu. Não mantenha o Hulu aberto. Em vez disso, abra um programa e veja se o Hulu está funcionando ou não. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 3: saia do Hulu e faça login novamente

Se a reinicialização não funcionar, é possível que haja algum problema com o login. Como resultado, sair do Hulu e, em seguida, fazer login novamente corrigirá o problema de não funcionamento do Hulu. Se você não sabe fazer isso, siga estas etapas fáceis:

Abra o aplicativo Hulu na sua Fire TV ou Firestick. Vá para Configurações e clique em Sair. Aguarde algum tempo e faça o login novamente. Se você ativou o 2FA, aguarde o código chegar em seu e-mail. Digite o código.

Verifique agora se o Hulu está funcionando no Firestick ou não. Se sim, ótimo. Caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 4: reinicie o aplicativo Hulu

Às vezes, quando reiniciar a TV não resolve um problema, reiniciar o aplicativo que está causando o problema é sempre a saída. Curiosamente, o Firestick é baseado no Android e, como resultado, você tem a liberdade de fechar e abrir aplicativos à sua vontade. Aqui estão as etapas para reiniciar o Hulu no seu Firestick:

Feche o aplicativo Hulu. No Firestick, vá para Configurações. Agora, clique em Formulários. Depois disso, clique em Gerenciar e vá para Aplicativos Instalados. Selecione Hulu e clique em Reiniciar.

Reiniciar o aplicativo Firestick é semelhante ao Force Stop, como vemos no Android. Depois de fazer isso, você deve reabrir o Hulu e tentar reproduzir um programa ou filme para verificar se o Hulu começou a funcionar. Caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 5: limpe o cache e os dados do Hulu

Outra forma de corrigir Hulu não está funcionando no Firestick é limpar o cache e os dados. Às vezes, o cache pode ser corrompido em um aplicativo que pode, por sua vez, corromper os dados associados a ele. Como resultado, limpar o cache corrompido junto com os dados pode ser uma solução para todos os seus problemas. Siga estas etapas para limpar o cache e os dados do Hulu:

Feche o aplicativo Hulu no Firestick. Agora, abra Configurações. Depois disso, clique em Formulários. A seguir, clique em Gerenciar e depois vá para Aplicativos Instalados. Selecione Hulu. Clique em Limpar cache e depois clique em Apagar os dados.

Uma vez feito isso, volte para a tela inicial e inicie o aplicativo Hulu. Tente reproduzir um vídeo e, desta vez, você não deve enfrentar nenhum problema.

Enquanto você se entrega a assistir a filmes e programas, é fácil esquecer que todos os aplicativos exigem que você os atualize. Da mesma forma, às vezes, o aplicativo Hulu fica desatualizado e não funciona conforme o esperado. Neste momento, seria melhor atualizá-lo. Siga estas etapas para atualizar o Hulu no Firestick:

Na tela inicial, selecione o aplicativo Hulu. Agora, no seu controle remoto, pressione Opções. Clique em Mais informações. Na lista, clique em Atualizar. Agora o Hulu será atualizado para a versão mais recente.

Depois de atualizado, abra-o e verifique. O Hulu agora deve estar funcionando bem no Firestick na Fire TV.

Correção 7: verifique o status do servidor Hulu

Às vezes, o status do servidor do Hulu pode estar inativo. Nesse caso, você não tem outra opção senão esperar até que as coisas melhorem com o Hulu. Existe uma maneira de verificar o status do servidor do Hulu. Você pode ir a este link e verificar isso. O link levará seu DownDetector, pois este site verifica e atualiza periodicamente todas as plataformas que estão com problemas no servidor.

Se você vir o gráfico mostrando um grande número de usuários enfrentando o problema, pode ficar tranquilo. No entanto, se o gráfico não mostrar que outras pessoas estão sofrendo, você pode entrar em contato Suporte do Hulu no Twitter.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar o Hulu que não está funcionando no Firestick. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema com o Hulu não funcionando no Firestick, comente abaixo para que possamos ajudar.

