As 8 melhores maneiras de corrigir o problema de Internet Starlink que não está funcionando (2023)

A Starlink conseguiu capturar muita participação de mercado até o momento. No entanto, os problemas permanecem, e um dos maiores problemas é que a internet da Starlink não está funcionando. Enquanto trabalhava em algo importante na internet, a internet Starlink não funcionando é supostamente a última mensagem que você gostaria de ver. Se amanhã for um envio importante ou prazo para aderir, você não deve perder tempo e seguir nosso guia para consertar o Starlink Internet não está funcionando.

Por que a Internet Starlink não está funcionando?

A Internet Starlink pode não estar funcionando devido a problemas no servidor Starlink. Na maioria das vezes, quando a internet não está funcionando, é principalmente devido a problemas de backup do servidor. Se for esse o caso, você tem que esperar porque não pode fazer nada.

Por outro lado, você precisa verificar se seu plano está esgotado ou não. Se o seu plano esgotou, você não pode usar a internet. Fora isso, há muitos motivos, como seu Starlink está enfrentando obstruções ou o clima não é bom, como chover ou nevar. Seja qual for o problema, aqui está tudo o que você pode fazer para consertar sua internet Starlink que não está funcionando.

Consertar Starlink sem sinal recebido e Internet não funcionando

Se a sua internet Starlink não estiver funcionando, não se preocupe. Nós o ajudaremos a corrigir esse problema da maneira mais fácil. No entanto, certifique-se de seguir as etapas em série na ordem em que são mencionadas.

Correção 1: verifique os servidores Starlink

É possível que os servidores Starlink estejam inativos no momento. Nesse caso, você não pode fazer nada. No entanto, a melhor maneira de saber sobre isso é verificar o site do DownDetector.

Se você vir que o gráfico tem uma tendência ascendente, isso significa que muitos usuários estão passando pelo mesmo problema de internet não funcionando e você não precisa se preocupar. Quando o Starlink corrigir o problema, sua internet voltará ao normal.

Correção 2: reinicie o Starlink

Se você perceber que outros usuários não estão enfrentando problemas, isso significa que seu Starlink está com problemas. Para esclarecer isso, você precisa reiniciar seu Starlink. Reiniciar seu Starlink às vezes pode ser um processo tedioso, especialmente se você for novo nisso. Também criamos um guia dedicado sobre como reiniciar o Starlink. Certifique-se de verificar esse guia.

Se você não tiver tempo, a maneira mais fácil de reiniciar o Starlink é puxar o cabo, aguardar alguns minutos e ligá-lo novamente. Caso a reinicialização do seu Starlink não esteja ajudando, prossiga com a próxima correção.

Correção 3: verifique se há obstruções

Se você não consegue ver outros usuários relatando que o problema de internet Starlink não está funcionando em sua área, isso significa que o problema é apenas com o seu dispositivo. Como resultado, é possível que seu Starlink tenha algumas obstruções.

Você não saberá sobre Obstruções até abrir o aplicativo Starlink e aprender sobre elas. Criamos um guia detalhado de configuração do Starlink, onde explicamos claramente sobre as obstruções. Você pode ir em frente e verificar.

Abra o aplicativo Starlink. Execute o Obstruções ferramenta. O Starlink agora mostrará um mapa com todas as obstruções.

Se você vir uma obstrução, o Starlink irá notificá-lo de que a internet não está funcionando por esse motivo. Caso seu Starlink esteja livre de obstruções, prossiga com a próxima correção.

Correção 4: verifique o mapa de interrupção do Starlink

Se você já usa o aplicativo Starlink há algum tempo, deve saber que o Starlink fornece um mapa de interrupções totalmente interativo. Este mapa fornece informações sobre onde o Starlink está funcionando com eficiência e onde não está. Se você não sabe como verificar o mapa de interrupção, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Starlink em seu telefone. Clique em Mapa de interrupções.

Agora, você verá os dados da Lista de Obstruções e Sem Sinal Recebido. A partir daí, você entenderá qual é o problema. Se você não vir nenhuma mensagem dessa hora, está tudo bem, e você só precisa reiniciar seu Starlink.

Correção 5: verifique se há erro offline

Se você comprou recentemente seu hardware Starlink, você precisa esperar um dia inteiro antes que a internet seja completamente ativada. Se for esse o caso, a internet Starlink não funcionará. Portanto, se você recebeu seu Starlink hoje, aguarde 24 horas e verifique se seu Starlink está conectado à Internet ou não.

Se você tiver seu Starlink por alguns dias, há um problema com o firmware ou o hardware. Para isso, passe para a próxima correção.

Starlink, assim como qualquer outro serviço online, fornece atualizações de firmware e software para seus dispositivos pelo ar. Caso sua internet não esteja funcionando, é possível que seu Firmware esteja desatualizado.

No entanto, atualizar o firmware não está em suas mãos porque ele é atualizado automaticamente. No entanto, existe um método de atualização forçada que inclui a reinicialização do Starlink. Além disso, certifique-se de verificar quando seu firmware foi atualizado pela última vez e se você o recebeu.

Correção 7: verifique seu dispositivo

Às vezes, é possível que o problema não esteja no Starlink, mas no seu dispositivo ao qual você está tentando se conectar à Internet. Se você está tendo problemas com sua TV, tente usar o Adaptador Ethernet Starlink e use o meio com fio para verificar se a internet está funcionando bem.

Para usuários de PC, temos um guia dedicado para melhorar a velocidade da internet. Certifique-se de verificar isso. Para usuários de smartphones, um toque no modo Avião e alguns ajustes de WiFi são suficientes para corrigir problemas de internet.

Se nenhuma das correções acima ajudou você a corrigir o problema de internet Starlink não funcionando, então é hora de entrar em contato com o Suporte ao Cliente Starlink e informá-los sobre o seu problema.

No entanto, lembre-se de que entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink não é tarefa fácil. Você tem que ir ao Suporte Starlink e criar um suporte e indicar claramente o problema que está enfrentando. Você também terá que passar por algumas correções preliminares, que não ajudam em nada se você já seguiu nosso guia.

Finalmente, quando você vir a opção de criar um tíquete de suporte, certifique-se de estar logado e siga nosso guia de suporte Starlink a partir daí. Lembre-se de que o Starlink geralmente está ocupado com o suporte, portanto, pode levar de 4 a 5 dias para a primeira resposta chegar.

Se as coisas derem errado, você também pode conseguir um substituto na sua porta, mas isso é diferente. Aqui está mais sobre como reivindicar a garantia Starlink.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se a internet do Starlink não estiver funcionando. Depois de seguir este guia cuidadosamente, seu problema já estará resolvido. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo.

LEIA TAMBÉM: