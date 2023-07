As expectativas sobre a lesão de Jimmy Garoppolo preocupam até os corretores de apostas de Las Vegas

Emesmo assim Vic Tafur, do Athletic confirmou recentemente que Jimmy Garoppolo e o escolhido da primeira rodada, Tyree Wilson, voltarão de lesões nos pés para o início do campo de treinamento. Pessoal em Las Vegas Raiders e os agenciadores de apostas mais proeminentes da cidade estão preocupados com o fato de o zagueiro estrela não retornar a tempo para o início da temporada. A equipe investiu uma grande soma de dinheiro em Jimmy, mas ainda não temos ideia se ele será capaz de produzir um nível de desempenho semelhante ao tempo que levou o São Francisco 49ers ao Super Bowl em 2019. Mesmo já tendo dois anéis do Super Bowl, Jimmy ainda não conseguiu ser o protagonista de um time que levanta o troféu. Os Raiders apostaram nele devido ao seu pedigree, mas ele ainda tem muito a provar.

Histórico de lesões no pé de Jimmy Garoppolo

O problema aqui é que ao longo de toda a sua carreira, Jimmy Garoppolo sofreu algum tipo de lesão no pé que o impediu de jogar por longos períodos de tempo. Durante a semana 13 da última temporada, Jimmy pegou um novo que o forçou a se submeter a uma cirurgia durante o mês de março. Ele ficou famoso por se afastar para dar Brock Purdy sua chance de brilhar e efetivamente perdeu seu lugar como QB1 no São Francisco 49ers. Os Raiders escolheram Garoppolo depois de tomarem a decisão de dispensar Derek Carr, mas fizeram uma aposta massiva em um jogador cujo pé está machucado devido a lesões sofridas ao longo de sua carreira.

É aí que reside a maior questão, os corretores de apostas em Las Vegas não tenho ideia de como Jimmy G vai voltar da última cirurgia. Se ele não retornar ao seu nível atual de desempenho, o Las Vegas Raiders tinham outras opções, mas escolheram Jimmy acima do resto. Tudo ficará esclarecido quando o QB voltar à plena atividade e começar a lançar os primeiros treinos. Se ele puder girar sob pressão sem dor aparente, esse será o primeiro sinal de que as coisas estão progredindo bem. Mas, por enquanto, estamos todos incertos de como Jimmy Garoppolo retornará à atividade.