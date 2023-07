As lesões do LCA afetam o futebol feminino, mas pesquisas estão sendo feitas para descobrir o motivo

Aindiscutivelmente a pior lesão que qualquer jogador de futebol pode experimentar é um Ligamento Cruzado Anterior (LCA) ferida.

Muitas vezes vem com quase um ano de inatividade e, mesmo assim, não há garantia de que o jogador não ficará com uma lesão recorrente que afeta todo o resto de sua carreira.

O que ficou claro nos últimos anos é que as jogadoras de futebol estão sofrendo Lesões do LCA mais frequentemente do que os seus homólogos masculinos. Apenas na memória recente, grandes estrelas do futebol feminino, como Alexia Putellas, Vivienne Miedema e Beth Mead todos sofreram lesões do LCA.

Seis das 16 melhores jogadoras do mundo romperam um ACL entre junho de 2022 e abril de 2023 e isso levou cinco dessas jogadoras a perder a Copa do Mundo Feminina de 2023. A lenda americana Megan Rapinoe sofreu três lesões no ACL em sua carreira e mais de um quarto dos 23 jogadores da seleção dos EUA na Copa do Mundo romperam um ACL em sua carreira.

Por que as mulheres rasgam o LCA com mais frequência do que os homens?

As respostas centradas nas diferenças físicas dos dois sexos não são satisfatórias.

“Sim, a ciência médica nos diz uma coisa”, diz Alex Culvin, ex-jogador e atual chefe de estratégia e pesquisa da FIFPRO, o sindicato global de jogadores de futebol. “Mas ignora amplamente as condições que as jogadoras de futebol vivenciam. E isso é algo que é esquecido [in] o diálogo sobre as lesões do LCA.”

As duas razões básicas dadas na Conferência de Consenso de 1999 sobre Prevenção de Lesões do LCA sem contato são que as mulheres tendem a pular ou plantar o pé com o joelho dobrado para dentro, devido aos quadris relativamente mais largos.

A outra é que as mulheres tendem a ser mais ‘quad dominantes’ do que os homens, o que significa que subutilizam os músculos posteriores da perna, como isquiotibiais e glúteos, o que causa um desequilíbrio de força.

Ainda assim, mais e mais pesquisas estão sendo feitas para encontrar medidas preventivas, uma vez que a epidemia ainda está ocorrendo em 2023.