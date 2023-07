As portas HDMI da TV LG não estão funcionando? Veja como corrigir

As portas HDMI da TV LG não estão funcionando? A LG é uma das marcas de TV mais populares em todo o mundo e é conhecida por oferecer excelente qualidade de imagem com cores, detalhes e contraste imbatíveis que hipnotizam os espectadores.

Mas às vezes os usuários enfrentam diferentes tipos de problemas com suas TVs estragando seu humor. Um dos mais comuns é com as portas HDMI que não funcionam corretamente.

Se você também está enfrentando o mesmo problema, não se preocupe; este é o lugar certo para você. Aqui, mostraremos as possíveis maneiras de corrigir os problemas com as portas HDMI na sua TV LG.

Portas HDMI da TV LG sem sinal ou não funcionam: soluções

Você pode enfrentar o problema com as portas HDMI da TV LG devido a portas HDMI danificadas, cabos HDMI incompatíveis, bugs, firmware do sistema desatualizado etc. Aqui estão todas as etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir esse problema.

1. Verifique e troque os cabos HDMI

Antes de culpar as portas HDMI, é melhor verificar os cabos HDMI, pois há possibilidades de que sejam danificados após uso prolongado.

Portanto, desligue a TV e remova todos os cabos HDMI da parte traseira. Depois disso, verifique se algum pino quebrado ou falha é visível neles. Se você vir alguma peça danificada, substitua o cabo em vez de culpar a porta HDMI.

As TVs LG possuem 3 ou 4 saídas HDMI, e você pode usar a alternativa para verificar se a falha está no cabo ou na porta. Se nenhum funcionar, usar um cabo HDMI diferente será uma boa ideia para saber se a parte interna do cabo está danificada.

2. Verifique a compatibilidade dos cabos HDMI

Se as portas HDMI da TV LG não estiverem funcionando, outro motivo possível é a compatibilidade. Mas você enfrentará esse problema apenas se estiver tentando conectar esses cabos pela primeira vez. E se você usou os mesmos cabos, deve pular este método e seguir as outras correções abaixo.

A maioria das TVs LG mais recentes suporta HDMI 2.1, mas você deve verificar se a caixa da TV mostra que suporta isso. Se você usar HDMI 2.1 em um modelo antigo em sua TV, sua TV não será capaz de ler os sinais e mostrar problemas. Você terá que obter um cabo HDMI compatível com sua TV LG.

3. Desligue e ligue sua TV LG

Algo também pode estar preso na memória flash da sua TV LG, impedindo que as portas HDMI funcionem corretamente. Nesse caso, o ciclo de energia irá ajudá-lo a eliminá-los e remover o resíduo de energia em sua TV. Se você não sabe como fazer isso, não se preocupe, estes são os passos que você precisa seguir:

Primeiro, desligue sua TV LG e desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Em seguida, você precisa pressionar o botão liga / desliga do controle remoto continuamente por algum tempo.

Depois disso, aguarde alguns minutos e conecte o cabo de alimentação novamente.

Você pode ligar sua TV agora.

Esta prática removerá toda a carga de todos os componentes da sua TV e dará a eles uma nova reinicialização. Portanto, agora verifique se as portas HDMI estão funcionando corretamente ou não.

Muitos usuários relataram problemas com as portas HDMI devido ao firmware desatualizado em suas TVs LG. Portanto, vale a pena verificar se o firmware da sua TV LG está atualizado para a versão mais recente; caso contrário, atualize-o.

Para fazer isso em modelos de TV LG mais recentes, siga estas etapas:

Há um Configurações botão no controle remoto da TV; pressione isso.

Então, você precisa selecionar Todas as configurações .

Depois disso, selecione o Apoiar opção.

Então, você precisa escolher o Atualização de software opção.

Agora, selecione o Verifique a versão das atualizações opção, e se você encontrar qualquer nova versão, instale-a.

Você também pode ativar a opção Atualização automática para permitir que a TV atualize automaticamente sempre que uma nova versão estiver disponível.

Se você tiver uma TV LG mais antiga, siga estas etapas:

Primeiro, pressione Configurações .

Em seguida, selecione Todas as configurações .

Depois disso, selecione Em geral dentre as opções disponíveis.

Em seguida, escolha o Sobre esta TV opção.

Agora, selecione o Verifique se há atualizações botão e procure uma versão de firmware mais recente. Você deve instalá-lo instantaneamente em sua TV se ela mostrar qualquer versão mais recente.

5. Redefina sua TV LG

Uma redefinição de fábrica ajudará você a eliminar falhas e pequenos problemas em sua TV. Mas você também deve saber que ele excluirá todas as suas configurações personalizadas, aplicativos baixados e tudo o que você configurou e mudará para o padrão. No entanto, este método pode ajudá-lo a corrigir o problema das portas HDMI que não funcionam.

Se você não sabe como fazer isso, siga estas etapas:

Primeiro, no controle remoto, pressione Configurações .

Observação: Se você não tiver um controle remoto, pressione e segure o botão liga/desliga da TV por 10 segundos para acessar o Configurações página e navegue pelas opções usando os botões Vol+ e Vol-.

Em seguida, navegue até o Todas as configurações s opção.

Depois disso, selecione Em geral .

Então escolha Sistema (Esta opção não está disponível em modelos de TV LG mais antigos, então pule esta opção.)

Depois disso, selecione o Redefinir para as configurações iniciais opção na parte inferior.

Ele mostrará instruções na tela da TV que você deve ler e selecionar confirme .

Em seguida, você precisará inserir seu PIN. Se você não mudou, então é 0000 ou 1234 .

Por fim, sua TV abrirá outra janela onde você precisa selecionar Reiniciar .

Se alguma das soluções acima não funcionar para você, a porta HDMI está realmente danificada e será melhor entrar em contato com a equipe de suporte da LG e verificar.

Se a sua TV não tiver mais de um ano, ela está no período de garantia e você pode fazer a verificação gratuitamente. Você pode visitar Página de contato da LG e entre em contato com o executivo de suporte ao cliente ou o centro de serviços da LG.

Conclusão

Não deixe que os problemas da porta HDMI estraguem sua experiência com sua TV LG. Sabemos que pode ser frustrante quando as portas HDMI da TV LG não estão funcionando e você não pode conectar caixas de TV, PC ou qualquer outro dispositivo. Não se preocupe; você pode seguir as etapas acima para resolver seus problemas com as portas HDMI da LG TV.

