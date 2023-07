As próximas datas importantes em torno do futuro de Kylian Mbappé

EUna carta que o PSG enviou ao Kylian Mbappé a 3 de julho, o clube apelou formalmente ao jogador para que tomasse uma decisão até 31 de julho, depois de os primeiros contactos em que já tinham deixado claro que renovava o contrato ou aceitava a venda neste verão não terem avançado. .

O clube afirma que é “urgente” uma reunião para encontrarmos em conjunto “a melhor solução para ambas as partes, ou seja, uma renovação para a época 24-25 ou uma saída neste mesmo mercado”.

O clube insiste que estas são as duas soluções para ajudar o clube a evitar um período de paralisação em relação aos seus planos futuros causado pelas “decisões recentes” do jogador, diz a carta de três páginas, entende o MARCA.

Isso vem em resposta aos dois que o jogador enviou anteriormente para primeiro anunciar seu desejo de não renovar seu contrato e um segundo para explicar os motivos com mais detalhes.

Mas de hoje até o último dia do mês, há mais datas que podem marcar Mbappéfuturo.

Em sete dias ele teria que voltar ao elenco caso não haja acordo antes disso.

Mbappéque esteve de visita aos Camarões e agora segue para a Argélia, tem de regressar ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, juntamente com os restantes internacionais.

Luis Henrique começou hoje com a maior parte de sua equipe, incluindo Neymare a primeira data dada por Nasser Al-Khelaifi para resolver o conflito (falou de dez dias e duas semanas no máximo a vários meios de comunicação galegos após a apresentação de Luis Enrique) coincide com esse 17 de julho.

O PSG presidente, que de acordo com vários meios de comunicação franceses, também recebeu reclamações de até seis jogadores sobre os comentários de Kylian dizendo que ganhar o Ballon d’Or em PSG foi muito complicado, tentaria assim garantir que o avançado não tivesse de se apresentar com o resto do plantel e evitar que toda esta situação afetasse o ambiente no plantel e o trabalho do novo treinador.

Mbapp foi protegido por militares por medo de um possível sequestroMarca English

22 de julho: viagem promocional ao Japão

PSG viajar para sua turnê no Japão em 22 de julho. Outra data importante.

É normal que, se o seu futuro não estiver resolvido, viaje com o resto do plantel. É claro que ele é a grande atração do passeio e ainda mais com Messipartida de.

Uma decisão drástica seria deixar a estrela principal em Paris como medida de pressão ou talvez porque ele já esteja planejando sua saída.

O jogador, por seu lado, pretende seguir em frente com a sua posição e, por isso, estar em digressão com a restante equipa e integrar-se como mais um no Luis Henriqueesquadrão de.

25 de julho: primeiro amistoso e Luis Enrique decide

Três dias de turnê, PSG jogar seu primeiro amistoso em Osaka no Yanmar Nagaid Stadium.

Há uma primeira partida no centro de treinamento em 21 de julho no novo centro de treinamento em Poissy, mas Luis Henrique normalmente não contaria com ele, pois teria que trabalhar quatro dias.

Porém, para a partida no Japão, a decisão do técnico conta muito. A partir da decisão do treinador, poderemos saber mais sobre os planos do clube para a política a ser seguida no Mbappé caso.

No dia 28 de julho realiza-se mais um amistoso contra Cerezo Osaka e em 1º de agosto contra o Inter em Tóquio antes de retornar a Paris.

31 de julho: data-chave em seu contrato atual

Legalmente, Mbappé tem contrato com opção de renovação por mais um ano, até 2025, se denunciar antes de 31 de julho.

PSG permanecem abertos a esta opção, pois Al-Khelaifi disse, mas o atacante expressou o contrário em sua carta de 12 de junho. Então, parece uma opção quase descartada.

Além disso, 31 de julho é o prazo estabelecido pelo clube em sua carta ao jogador para concordar com a renovação ou venda. A partir de 1 de agosto, o clube vai continuar a ouvir ofertas, mas ainda não se sabe qual a estratégia a seguir.

A sua renovação automática já estaria descartada, mas o clube já propôs por diversas vezes um novo contrato ao jogador e na sua carta o clube garante que têm havido várias reuniões nesse sentido.

PSG jogar sua primeira partida da Ligue 1 no Parc des Princes em 13 de agosto.