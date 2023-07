Asante Samuel expõe Belichick: sucesso dos Patriots graças a Tom Brady

asante samuel não tem escrúpulos em expressar sua antipatia por Bill Belichick. O ex-cornerback da NFL, que jogou sob o comando de Belichick em Nova Inglaterra por cinco temporadas, não se conteve durante uma aparição recente no “Todas as coisas cobertas” podcast. De acordo com Samuel, Belichick está longe de ser o maior treinador principal de todos os tempos e acredita firmemente que o sucesso dos Patriots se deve exclusivamente ao Tom Brady.

Quando perguntado se Belichick era o treinador principal do GOAT, Samuel respondeu com um enfático “Absolutamente não. Você está louco?” Ele continuou: “Veja o histórico dele sem Tom. Você tem que vencer sem Tom. Uma coisa que aprendi sobre ser ótimo é que você precisa ser ótimo em diferentes situações. Foi tudo Tom. Eu estava lá. Eu vi. Era Tom. Todo mundo sabe disso. Tom sabe disso, mas ele não vai admitir porque quer ser politicamente correto. É por isso que estou aqui e vou dizer a verdade.”

Esta não é a primeira vez que Samuel atira em Belichick. No início desta entressafra, em meio à especulação em torno Lamar Jacksono futuro com o Baltimore RavensSamuel acessou o Twitter para aconselhar Jackson a não jogar pelo Belichick, dizendo: “Lamar Jackson, meu irmão, acredite em mim, você não quer jogar pelo Belichick.”

Samuel já se referiu Belichek como “apenas mais um treinador” e sugeriu que Brady deixou os Patriots porque “provavelmente se cansou” de Belichick como seu treinador.

Samuel jogou pelo Pats até 2007

A animosidade de Samuel em relação a Belichick pode derivar do estilo rígido do treinador e possivelmente do fim de seu mandato com os Patriots. Depois de ser marcado como franquia pelo time antes da temporada de 2007, Samuel resistiu durante a maior parte da pré-temporada antes de finalmente ingressar no time para a temporada regular. No entanto, Nova Inglaterra não o contratou na entressafra seguinte, e Samuel assinou um lucrativo contrato de $ 56 milhões com o águias em vez de.

Samuel é talvez mais lembrado em Foxborough por um momento crítico durante Super Bowl XLII quando ele falhou em garantir uma possível interceptação lançada por Eli Manning. Se ele tivesse pegado a bola, poderia ter levado os Patriots a um campeonato e uma temporada invicta.

No entanto, a queda de Samuel foi seguida por David Tyreeinfame “Helmet Catch”, selando a vitória para o Gigantes de Nova York. Isso, sem dúvida, aumenta o relacionamento tenso entre Samuel e Belichick.

Para apoiar o argumento de Samuel, vale a pena notar que, desde a saída de Tom Brady, os Patriots de Belichick tiveram um recorde de 25-25 na temporada regular e não venceram um jogo de playoff.