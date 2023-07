Assaí Atacadista abre 325 vagas de emprego pelo país

Em meio a um cenário econômico desafiador, uma excelente notícia para os profissionais em busca de emprego: o Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado do país, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em várias regiões do Brasil. A empresa está em constante crescimento e busca agregar talentos que desejam fazer parte de uma equipe comprometida em oferecer soluções de abastecimento para pequenas e médias empresas.

Assaí Atacadista abre vagas de emprego em todo o país

O Assaí Atacadista destaca-se não apenas pelas suas oportunidades de crescimento profissional, mas também pelos diversos benefícios oferecidos aos seus colaboradores. Entre eles, destacam-se:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e dependentes;







Vale-refeição com ampla cobertura;







Programas de incentivo à educação e desenvolvimento profissional;







Oportunidades de crescimento interno;







Ambiente de trabalho seguro e inclusivo;







Remuneração competitiva;







Horários flexíveis para alguns cargos;







Participação nos lucros e resultados (PLR);







Descontos em produtos comercializados pela rede;







Plano odontológico;







Programas de bem-estar e qualidade de vida.

Para quem está em busca de uma oportunidade de emprego, o Assaí Atacadista disponibiliza vagas em diferentes áreas e regiões do Brasil. Confira algumas delas:

Assistente Administrativo – Local: São Paulo (SP);







Operador de Empilhadeira – Local: Rio de Janeiro (RJ);







Auxiliar de Logística – Local: Belo Horizonte (MG);







Analista de Recursos Humanos – Local: Curitiba (PR);







Caixa – Local: Salvador (BA);







Assistente de TI – Local: Brasília (DF);







Conferente de Mercadorias – Local: Fortaleza (CE);







Supervisor de Vendas – Local: Manaus (AM);







Encarregado de Setor – Local: Recife (PE);







Auxiliar de Limpeza – Local: Goiânia (GO);







Técnico em Manutenção – Local: Porto Alegre (RS);







Repositor de Estoque – Local: Belém (PA);







Assistente de Marketing – Local: Campinas (SP);







Gerente de Filial – Local: Florianópolis (SC).

Para consultar mais vagas disponíveis e suas respectivas localizações, acesse as orientações, a seguir.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis no Assaí Atacadista devem acessar o portal 123empregos, um parceiro oficial da empresa responsável pela divulgação das oportunidades. No site, os candidatos poderão encontrar informações detalhadas sobre cada vaga, requisitos, benefícios e o procedimento para se candidatar.

O processo seletivo é criterioso e leva em conta as habilidades e experiências dos candidatos, bem como a aderência ao perfil da empresa e seus valores.

Sobre a empresa



O Assaí Atacadista, parte do Grupo Pão de Açúcar, é uma empresa referência no segmento atacadista no Brasil. Fundada em 1974, a rede busca constantemente inovações para atender seus clientes de forma eficiente e proporcionar uma experiência de compra satisfatória.

Com mais de 180 lojas espalhadas por todo o país, o grupo emprega milhares de colaboradores e tem como missão oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, contribuindo para o crescimento e sucesso dos seus clientes e parceiros.

O anúncio das novas vagas de emprego demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos e oportunidades de crescimento profissional em diversas localidades.

