Assaí Atacadista tem 386 vagas de emprego pelo país

O Assaí Atacadista, uma das maiores redes de atacado do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em várias regiões do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e oferecer oportunidades de crescimento profissional, a empresa está em busca de talentos comprometidos e apaixonados pelo varejo.

Assaí Atacadista abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar no grupo, os colaboradores têm a oportunidade de desfrutar de diversos benefícios oferecidos pela empresa. Além do salário compatível com o mercado, são disponibilizados planos de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida.

Além disso, a empresa também investe em programas de capacitação e desenvolvimento, proporcionando aos funcionários um ambiente propício para o aprendizado e o crescimento profissional. Confira abaixo algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis:

Assistente Administrativo;







Operador de Caixa;







Repositor de Mercadorias;







Fiscal de Prevenção de Perdas;







Auxiliar de Limpeza;







Açougueiro;







Padeiro;







Conferente de Mercadorias;







Auxiliar de Estoque;







Analista de Recursos Humanos;







Gerente de Loja;







Técnico em Manutenção;







Coordenador de Operações;







Analista Financeiro.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis. Para conferir a lista completa e obter mais informações sobre cada uma delas, acesse as orientações, a seguir.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, o interessado deve acessar o portal 123empregos, um parceiro do Assaí Atacadista responsável pela gestão do processo seletivo. No site, será possível visualizar as vagas em aberto e enviar o currículo de forma rápida e prática. É importante lembrar que é necessário criar uma conta no portal e preencher todas as informações necessárias antes de se candidatar às vagas.

Sobre a empresa



O Assaí Atacadista é uma empresa brasileira, parte do Grupo Pão de Açúcar, com mais de 180 lojas espalhadas pelo país. Fundado em 1974, o grupo tem como objetivo oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, atendendo tanto a consumidores finais quanto a comerciantes e empreendedores.

Com um modelo de negócio focado na compra em grandes volumes, a empresa se destaca no mercado varejista e busca constantemente por profissionais capacitados e comprometidos em oferecer um atendimento diferenciado aos clientes.

