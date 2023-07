ASSAÍ tem LUCRO apenas do segundo trimestre revelado e o valor vai te fazer cair da cadeira

O Assaí (ASAI3), empresa de atacarejo, registrou uma queda significativa de 51,1% no lucro líquido no segundo trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a empresa, o desempenho foi afetado principalmente pelas altas taxas de juros. O lucro líquido passou de R$ 319 milhões para R$ 156 milhões.

Desempenho Financeiro

Apesar da queda no lucro líquido, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado teve um aumento anual de 13,8%, totalizando R$ 1,113 bilhão. No entanto, a margem Ebitda ajustada apresentou uma queda de 0,4 ponto percentual, ficando em 7%.

A receita líquida da empresa teve um crescimento de 20,8% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando R$ 15,984 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão das 60 lojas abertas nos últimos 12 meses, com um aumento de 22,9%.

Análise dos Resultados

No segundo trimestre de 2023, o lucro bruto do Assaí atingiu a cifra de R$ 2,564 bilhões, representando um aumento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a margem bruta teve uma pequena queda de 0,1 ponto percentual, ficando em 16%.

As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram um crescimento de 23,4% em relação ao segundo trimestre de 2022, totalizando R$ 1,480 bilhão.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 628 milhões no segundo trimestre de 2023, um aumento de 91,5% em relação às perdas financeiras do mesmo período do ano anterior.

Endividamento e Investimentos

Em 30 de junho de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 8,340 bilhões, um crescimento de 3% em comparação com o mesmo período de 2022. O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado, apresentou uma queda de 0,10 vez em relação ao mesmo período de 2022, ficando em 2,62 vezes em junho/23.

No segundo trimestre, os investimentos totalizaram R$ 650 milhões, sendo destinados à abertura de 5 lojas convertidas e à continuidade do processo de expansão, com mais de 20 lojas em obras.



Geração de Caixa Operacional

A geração de caixa operacional do Assaí nos últimos 12 meses atingiu R$ 5,4 bilhões, representando uma melhora de R$ 2,6 bilhões em relação ao segundo trimestre de 2022. Segundo a empresa, esse resultado reflete as melhorias na gestão de capital de giro e o desempenho operacional consistente em um contexto de forte expansão.

Ademais, apesar da queda no lucro líquido, o Assaí obteve um crescimento significativo na receita líquida e no Ebitda ajustado. A expansão das lojas contribuiu para o aumento da receita, porém as altas taxas de juros impactaram negativamente o desempenho financeiro da empresa.

O Assaí continua investindo em sua expansão e apresenta uma melhora na geração de caixa operacional. É importante ficar atento aos resultados futuros da empresa, considerando o cenário econômico e as medidas adotadas para mitigar os impactos das taxas de juros.