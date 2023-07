Assassinatos de Gilgo Beach suspeitos de serial killer sob custódia em Long Island

Houve um grande avanço no caso dos assassinatos de Gilgo Beach… um suposto serial killer está agora sob custódia da polícia em Long Island.

Rex Heuermann um arquiteto de Long Island que trabalha em uma empresa na cidade de Nova York, foi preso na sexta-feira em conexão com alguns dos assassinatos ocorridos há mais de uma década … de acordo com vários relatórios.

Você deve se lembrar, o caso dos assassinatos de Gilgo Beach começou a chamar a atenção nacional em 2010… quando a polícia descobriu quatro corpos envoltos em estopa durante uma busca por Shannan Gilbert uma profissional do sexo que desapareceu em Long Island.

Os corpos, conhecidos como “Gilgo Four”, foram finalmente identificados como Amber Lynn Costello , Maureen Brainard-Barnes , Megan Waterman dar Melissa Barthelemy . As mulheres eram todas profissionais do sexo na casa dos 20 anos.

No total, 11 conjuntos de restos humanos foram encontrados na praia de Gilgo… incluindo os de Gilbert e os de Valerie Mack uma trabalhadora do sexo que estava desaparecida há mais de 2 décadas … mais um homem e uma criança.

Heuermann foi preso depois de ser testado com DNA, de acordo com o New York Post, e ele deve ser indiciado ainda hoje.