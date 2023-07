Assistência energética: Em quais estados você pode obter os melhores programas?

To Programa de Assistência à Energia Residencial de Baixa Renda, ou LIHEAP, ajuda as famílias com os custos de energia. Em volta 6,7 milhões de domicílios no Estados Unidos obter ajuda deste programa financiado pelo governo federal.

Além de ajudar nas contas de energia, o programa pode ajudar em crises de energia, intempéries ou reparos relacionados à energia. Este programa é importante porque pode ajudar a reduzir os riscos de saúde e segurança que podem surgir quando você não tem aquecimento ou resfriamento adequado em casa.

Que tipos de assistência o LIHEAP oferece?

Existem vários cenários em que você pode precisar de ajuda com suas contas de energia. A seguir estão as áreas onde LIHEAP pode intervir e oferecer assistência:

Auxílio na conta de energia. LIHEAP pode ajudá-lo a pagar as contas de eletricidade, gás natural, propano, óleo combustível ou madeira.

Climatização. Essa assistência ajuda a tornar sua casa mais eficiente em termos de energia, para que você gaste menos em contas de energia.

Reparações relacionadas com a energia. Se o seu equipamento de aquecimento ou resfriamento parar de funcionar, os fundos LIHEAP podem fornecer fundos para consertá-lo. LIHEAP também pode ajudar com portas ou janelas com vazamentos ou instalações de isolamento.

Assistência à crise. Você obtém prioridade se não tiver aquecimento ou resfriamento ou correr o risco de não ter nenhum.

Assistência a desastres. As vítimas de desastres naturais podem acessar o suporte LIHEAP durante ou após um desastre natural.

Educação energética. Os indivíduos recebem informações e estratégias que podem ajudá-los a gerenciar a energia em casa e suas contas de energia.

Como se inscrever para assistência de energia residencial de baixa renda

O primeiro passo para solicitar benefícios de assistência energética é localizar o escritório LIHEAP mais próximo. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA oferece um LIHEAP localizador de escritórios local que você pode usar para encontrar uma agência perto de você.

Quando você souber quem contatar para se inscrever, poderá iniciar o processo de solicitação de assistência energética. Nesta etapa, é importante observar que seu estado pode ter requisitos específicos que você precisa atender, além dos limites de renda familiar descritos anteriormente.