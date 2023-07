associações solicitam urgência na liberação do edital

O concurso Bacen ( Banco Central) voltou a ser a pauta do momento. Isso porque, em carta aberta, as associações pedem a liberação do edital o quanto antes.

Além da necessidade de recomposição do quadro de pessoal, o novo concurso dará andamento aos projetos como Pix, Open Finance e Real Digital.

O pedido para o concurso Bacen foi realizado no prazo determinado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), pasta responsável por autorizar os certames federais no governo Lula. A solicitação foi feita no mês de maio.

Fala da Presidente da Abranet

Espera-se 545 vagas de técnicos, analistas e procuradores. Sobre a necessidade de novas contratações, a presidente Carol Conway destacou:

“Está claro que a redução do quadro de servidores do BC e o aumento das atribuições do órgão prejudicam o funcionamento do sistema financeiro e de pagamentos. A valorização da carreira e a realização de concursos públicos são essenciais para o andamento de projetos como o desenvolvimento do Pix, Open Finance e Real Digital. Este pleito atende à sociedade”.

A carta aberta envolvendo o concurso Bacen contou com as assinaturas da Abranet e das seguintes associações:

ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs), a ABCripto (Associação Brasileira de Criptoeconomia), a Abipag (Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos), a INIT (Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamento) e a Zetta (Associação de Fitechs e Empresas de Serviços Financeiros Digitais).



Os grupos ainda pedem um novo edital CVM – Comissão dos Valores Mobiliários. Estão sendo solicitadas 180 vagas.

Cargos pedidos no concurso Bacen

As 545 vagas seriam distribuídas da seguinte forma:

técnico: 110 vagas;

analista: 410 vagas; e

procurador: 25 vagas.

A carreira de técnico do concurso Bacen será de nível médio e os novos salários serão de R$8,5 mil, incluindo o novo auxílio-alimentação de R$658. Os demais cargos solicitam nível superior e os salários estão em torno de R$ 23 mil.

Vale lembrar que a proposta é que as vagas sejam preenchidas em 2025 e 2026. No primeiro ano, seriam providos 205 cargos de analista, 55 de técnico e 13 de procurador. Já em 2026, seriam 205 de analista, 55 de técnico e 12 de procurador.

Carta aberta sobre o concurso Bacen

“No último dia 30 de maio de 2023, o Banco Central do Brasil solicitou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos autorização para a realização de concurso público para provimento de vagas para servidores de carreira da autarquia.

O pedido se justifica em função da redução do quadro de servidores que o Banco Central vem enfrentando ao longo dos últimos anos, e pelo aumento significativo das atribuições institucionais da autoridade, sem ocorrência de qualquer reposição dessa força de trabalho, desde os últimos concursos públicos autorizados em 2013.

Diante desse quadro de insuficiência institucional e de risco ao bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, as [ASSOCIAÇÕES QUE SUBSCREVEM O DOCUMENTO] vêm, respeitosamente, manifestar seu apoio ao certame para admissão de 545 novos servidores do Banco Central, e reconhecer os esforços do atual quadro em realizar entregas relevantes para a sociedade brasileira, tais como o Pix, Open Finance e Real Digital, mesmo frente a um cenário de consideráveis limitações.

O mesmo se aplica à Comissão de Valores Mobiliários que, em maio de 2023, solicitou a abertura de 180 novas vagas para recompor seu quadro pessoal, apontando que já existe um agravamento do risco operacional de suas atividades de supervisão, considerando a aposentadoria de seus servidores habilitados e exonerações sem reposição, contribuindo ainda mais para a redução de sua já pequena taxa de ocupação.

Pelo exposto, as associações que subscrevem esse manifesto vêm reiterar a importância do bom funcionamento das autarquias e apoiar o pedido de abertura dos referidos concursos públicos, a fim de buscar a justa adequação de seus quadros funcionais, diante da complexidade crescente das demandas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, essenciais para a atividade econômica do país.

