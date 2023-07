Astro do surf Mikala Jones morre aos 44 anos após acidente com prancha

estrela do surf Mikala Jones morreu tragicamente… depois que parte de sua prancha cortou sua artéria femoral durante um acidente estranho no fim de semana.

Tudo aconteceu no Awera Resort em North Sipora no domingo, de acordo com linha de surfquando a quilha da prancha de Jones pareceu causar um enorme corte perto de sua virilha esquerda.

A saída relata que o pessoal médico correu para ajudar Jones – levando-o às pressas para o hospital … embora ele tenha sido declarado morto lá devido aos ferimentos.

Ele tinha apenas 44 anos.

Sua filha, isabelalamentou sua morte em uma postagem emocional no Instagram no final do domingo … escrevendo: “Não tenho certeza de como colocar isso em palavras, mas meu pai sofreu um grave acidente de surf e não sobreviveu. Estou feliz que ele foi fazendo o que mais ama.”

“A vida nunca mais será a mesma sem você”, acrescentou ela. “Sinto tanto sua falta, faria qualquer coisa para ter mais um momento, mesmo que fosse a gente discutindo e depois rindo pra caramba. Obrigado por me ensinar tantas lições de vida e sempre estar lá para mim. Desejo a você ainda estavam aqui conosco agora. Eu sempre estarei pensando em você pai ❤️”

Jones, um nativo do Havaí, começou a surfar ainda jovem… e acabou ganhando fama por sua habilidade de surfar em enormes tubos em condições perigosas. Ele também se destacou pela maneira como filmava suas ondas – recebendo elogios da Surfline como “um dos surfistas mais fotogênicos do século 21”.

Muitos no mundo do surf lamentaram sua morte… incluindo Kelly Slaterque escreveu na postagem mais recente de Jones no Instagram, “Legend. 💔”.