Asun Supermercados VOLTA A CONTRATAR; Confira os cargos!

O Asun Supermercados, rede que tem a missão de oferecer produtos e serviços com qualidade e compromisso ético, por meio de uma gestão moderna que objetiva a satisfação dos clientes, dos colaboradores e a lucratividade, está com vagas abertas no Sul do país. Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado, veja quais são as vagas abertas:

Auxiliar de Limpeza – Canoas – RS – Atendimento;

Auxiliar de SAC – Gravataí – RS – SAC;

Estagiário Administrativo TI – Gravataí – RS – Administração Geral;

Auxiliar de Operações Pinhal LM – Balneário Pinhal – RS – Atendimento;

Auxiliar de Açougue – Xangri-lá – RS – Açougue;

Empacotador – Guaíba – RS – Atendimento;

Subgerente de Loja – Gravataí – RS – Lojas / Shopping;

Empacotador – Cachoeirinha – RS – Atendimento;

Encarregado de Fiambreria – Porto Alegre – RS – Recepção / Garçom;

Encarregado de Loja – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Encarregado Fiscal – Gravataí – RS – Fiscal;

Fiscal de Loja – Shopping Pontal – Porto Alegre – RS – Fiscalização;

Fiscal de Loja – Restinga – Porto Alegre – RS – Segurança Patrimonial;

Jovem Aprendiz Litoral – Balneário Pinhal – RS;

Operador de Caixa – Gravataí – RS – Atendimento;

Fiscal de Loja – Canoas Igara – RS – Fiscalização;

Cozinheiro (a) – Gravataí – RS – Cozinha;

Encarregado de Padaria – Capão da Canoa – RS – Padaria.

Mais sobre o Asun Supermercados

Sobre o Asun Supermercados, é necessário ressaltar que a rede conta atualmente com mais de quarenta lojas espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, região metropolitana e litoral. Além do mais, fazem parte da rede, as bandeiras Asun Supermercados com 33 lojas e o Leve Mais Atacado com 7 lojas.

Por fim, a empresa possui ainda um Centro de Distribuição e um Centro Administrativo, localizado no Distrito Industrial de Gravataí, onde concentram-se área comercial, financeira e administrativa da empresa, além de toda a parte logística da organização.

Como se candidatar para uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

