ATENÇÃO! Brasileiros serão contemplados com montante de R$ 7,5 BILHÕES nos PRÓXIMOS DIAS

A partir de amanhã, dia 31, a Receita Federal disponibilizará R$ 7,5 bilhões diretamente nas contas de aproximadamente 5,6 milhões de contribuintes. Esse pagamento corresponde ao aguardado 3º lote de restituição do imposto de renda referente ao ano de 2023.

Graças ao trabalho da Receita Federal, esse montante será depositado diretamente em suas contas bancárias. Os detalhes sobre esses valores adicionais já foram divulgados, através da consulta liberada desde o dia 24 de julho, proporcionando transparência e tranquilidade aos milhares de brasileiros contemplados.

Vale ressaltar que a Receita Federal esclareceu que os dois primeiros lotes foram destinados exclusivamente às pessoas que possuíam prioridade. Dessa forma, no 3º lote de restituição do imposto de renda haverá um maior número de contemplados.

Para que você tenha acesso a informações importantes sobre o depósito desse próximo lote, organizamos essa leitura para você. Além disso, se você ainda não consultou se será contemplado, vamos explicar como fazer isso de forma simples.

Quem terá direito ao 3º lote de restituição do imposto de renda?

No atual 3º lote de restituição do imposto de renda, teremos um grupo de contemplados bastante distinto em comparação aos últimos dois lotes disponibilizados.

Além daqueles que entregaram sua declaração neste ano, também serão beneficiados aqueles que têm direito a receber restituições de anos anteriores.

Essa inclusão abrange indivíduos que, em anos passados, tenham cometido erros em suas declarações, mas que corrigiram esses equívocos, possibilitando agora que recebam a devida restituição.



Dessa forma, de forma justa, o benefício do próximo pagamento será mais abrangente, permitindo que aqueles que tiveram questões pendentes com a Receita Federal, e agiram para regularizar sua situação, agora recebam o reembolso que lhes é devido.

Como consultar se serei contemplado nesse próximo lote?

Garantir o conhecimento exato do valor a ser recebido e verificar se será beneficiado com o 3º lote da restituição do Imposto de Renda é uma etapa fundamental para os contribuintes.

Para esse propósito, existem duas opções disponíveis: utilizar o aplicativo “Meu Imposto de Renda” ou acessar o site oficial da Receita Federal. Confira abaixo os passos para realizar a consulta:

Opção 1 – App Meu Imposto de Renda:

Antes de tudo, faça o download e instale o aplicativo “Meu Imposto de Renda” em seu dispositivo móvel; Em seguida, abra o aplicativo e selecione a opção “Consultar restituição”; Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para iniciar o processo de consulta; Informe os dados solicitados, como o número do CPF, data de nascimento e o ano de exercício; Por fim, ao concluir o preenchimento, o aplicativo fornecerá todas as informações necessárias sobre a restituição a ser recebida.

Opção 2 – Site da Receita Federal:

Primeiro, acesse o site oficial da Receita Federal por meio do navegador de seu computador ou dispositivo móvel; Depois, procure pela seção relacionada ao “Imposto de Renda”; Clique na opção “Consultar restituição” e em seguida, selecione a opção “Iniciar”; Preencha os campos obrigatórios solicitados; Ao finalizar o preenchimento, siga as instruções apresentadas para obter as informações sobre a restituição do Imposto de Renda.

O valor do 3º lote de restituição do imposto de renda será maior?

Desde o segundo lote, os beneficiados recebem um acréscimo de juros baseado na taxa Selic, que atualmente se encontra em 13,75% ao ano. Especialistas afirmam que essa correção proporciona um rendimento mais vantajoso do que muitos investimentos disponíveis no mercado.

A Receita Federal estabeleceu que a correção aplicada será de 1%, o que significa que aqueles que estimaram receber R$ 1.000 de restituição ao enviar a declaração na verdade terão acesso a R$ 1.010 no 3º lote de restituição do imposto de renda, considerando o incremento dos juros.

É importante ressaltar que o sistema de correção pela taxa Selic contribui para manter o poder de compra do valor restituído, garantindo que a restituição acompanhe a inflação e não perca valor ao longo do tempo.

Dessa forma, os contribuintes que aguardam a restituição recebem um incentivo adicional para cumprir suas obrigações tributárias de forma tempestiva, sabendo que serão recompensados com um montante corrigido de maneira justa.