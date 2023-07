ATENÇÃO! Comunicado Urgente do INSS para os seus segurados

Em declaração proferida na última quarta-feira (19), o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, anunciou uma iniciativa inovadora para otimizar o processo de prova de vida dos aposentados.

A proposta consiste na implementação da biometria nos ônibus, de modo a tornar mais ágil e conveniente o procedimento obrigatório.

O projeto-piloto dessa nova abordagem será realizado no Distrito Federal, permitindo que seja avaliada sua eficácia e adequação para posterior expansão em nível nacional.

Caso os resultados sejam positivos, a implantação da biometria nos ônibus se tornará uma alternativa viável e mais cômoda para milhões de aposentados em todo o país.

“Estamos nos articulando com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (DF) para que um assegurado nosso, ao passar por uma catraca [de ônibus ou metrô] em que haja identificação biométrica, faça sua prova de vida.” Pontuou o presidente do instituto.

É importante ressaltar que essa medida não apenas beneficiará os beneficiários do INSS, mas também representará uma colaboração entre diferentes setores governamentais, impulsionando a adoção de soluções tecnológicas para o aprimoramento dos serviços públicos.

Atualizações na Prova de Vida do INSS

A prova de vida constitui um processo padrão e obrigatório destinado a aposentados, pensionistas e demais beneficiários assistidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa verificação anual da existência do beneficiário tem como objetivo primordial evitar quaisquer irregularidades na concessão e manutenção dos benefícios previdenciários.

Vale mencionar que, esse importante controle visa salvaguardar os recursos públicos e, ao mesmo tempo, proteger os próprios beneficiários contra eventuais tentativas de usurpação de identidade ou recebimento indevido de benefícios.

Assim, em um esforço para tornar o processo mais conveniente e seguro para os beneficiários, a prova de vida deste ano foi simplificada, agora conduzida diretamente pelo INSS.



Essa mudança foi possível graças à utilização de tecnologia avançada e ao cruzamento de informações presentes em suas próprias bases de dados, assim como em outras entidades federais.

Com isso, desde o início desse ano já houveram atualizações no sistema. Por exemplo, a utilização de informações como registros de vacinação, participação nas eleições e até mesmo o acesso ao aplicativo Meu INSS, como comprovação válida de prova de vida.

Os técnicos do INSS têm a intenção de revogar a necessidade desse procedimento e automatizar a verificação:

“Nós invertemos o ônus da prova de vida. Nós vamos adotar a prova de vida ativa, onde o segurado não vai precisar ir a rede bancária e outros lugares. Isso passa por tecnologia e compartilhamento de dados”, disse Alessandro Stefanutto.

Projeto da implementação da biometria como prova de vida

Dentro dessa proposta da Previdência social, está agora o projeto da implementação da biometria como prova de vida válida ainda em 2023.

Além de simplificar a vida dos beneficiários, essa integração poderia trazer outros benefícios, como redução de filas e aglomerações, diminuição de fraudes e maior controle na gestão dos benefícios.

Ademais, ao incorporar a tecnologia biométrica, aumentam-se as garantias de segurança e confiabilidade no processo, o que é fundamental para um órgão como o INSS, responsável por lidar com informações sensíveis e prestar assistência a milhões de cidadãos.

Em resumo, se bem executada, essa proposta pode representar um grande avanço na experiência dos segurados do instituto.

Atualmente o que o INSS utiliza como prova de vida?

Acesso a aplicativos e sistemas públicos com certificação e controle de acesso no Brasil ou exterior; Empréstimo consignado com reconhecimento biométrico; Atendimento presencial no INSS e instituições parceiras com reconhecimento biométrico e no sistema de saúde; Vacinação; Cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública; Atualizações no CadÚnico; Votação nas eleições; Emissão/renovação de documentos oficiais com presença física do usuário ou reconhecimento biométrico: passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade (RG) e outros; Recebimento de benefício com reconhecimento biométrico; Declaração de Imposto de Renda como titular ou dependente.