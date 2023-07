ATENÇÃO condutores de todo o Brasil! ALTERAÇÕES recentes na CNH tem gerado dúvidas

Condutores em todo o Brasil devem estar atentos às recentes alterações no que diz respeito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A partir de junho deste ano, entrou em vigor um modelo atualizado do documento, trazendo consigo uma série de mudanças significativas. Essas novidades merecem a devida atenção por parte dos motoristas.

Então, uma das principais inovações é a inclusão de uma tabela com novas categorias e subcategorias de condutores. A partir disso, surgiram muitos boatos relacionados e, consequentemente, muitos motoristas começaram a ter dúvidas sobre essa nova classificação.

Uma dessas questões é se as habilitações no modelo antigo deveriam ser atualizadas para continuarem válidas. Além disso, surge a pergunta: minha categoria muda a partir de agora?

Não se preocupe! Que hoje todos esses questionamentos serão devidamente respondidos, mas, já vale ressaltar que as categorias de condutores não sofreram alterações no Brasil.

Informações disponibilizadas pelo Contran

Antes de tudo, é importante esclarecer desde já que, não será necessário alterações na sua CNH para a circulação em território nacional. Dito isso, vamos entender sobre do que se tratam as novas subcategorias que foram anunciadas e qual o objetivo dessa nova classificação.

Assim, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) implementou subcategorias para os motoristas, levando em consideração a diferença entre câmbio manual e automático para carros, assim como a cilindrada para motos.



Essas classificações adicionais foram estabelecidas com o propósito de aprimorar a fiscalização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte de agentes de trânsito estrangeiros.

Dessa forma, vale pontuar que, a medida foi adotada para garantir que o documento de habilitação esteja em conformidade com um padrão internacional, tornando a fiscalização mais eficiente e padronizada em nível global.

Com esse novo sistema de subcategorias, tornou-se mais fácil para autoridades de outros países compreenderem as especificidades das habilitações dos motoristas brasileiros que estejam dirigindo em seus territórios.

Vale relembrar que, apesar das novas classificações, as categorias de trânsito no Brasil permanecem sendo as mesmas cinco: A, B, C, D e E. Essas categorias identificam as diferentes permissões para conduzir veículos, de acordo com o tipo e a finalidade do transporte.

Alterações no novo modelo da CNH

Enfim, como vimos, a fim de aprimorar a segurança e fornecer informações mais detalhadas sobre os condutores, foi lançado o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Abaixo estão destacadas as principais mudanças e os recursos adicionais que foram incorporados:

Localização da Assinatura do Portador: A assinatura do titular da CNH agora fica abaixo da foto do motorista, tornando-a mais visível e facilitando sua identificação; Informações sobre Restrições Médicas: O documento possui um campo específico para indicar possíveis restrições médicas dos condutores, permitindo que as autoridades de trânsito saibam antecipadamente de condições que possam afetar a condução segura; Identificação de Permissão e CNH Definitiva: Foi adicionada a letra “P” para indicar permissão para dirigir e a letra “D” para identificar os motoristas que já possuem a carteira de habilitação definitiva. Isso esclarece o estágio de habilitação do condutor; Habilitação para Atividade Remunerada: O novo modelo do documento possui também um campo específico para indicar se o condutor utiliza sua habilitação para exercer atividades remuneradas, especialmente relevantes para regulamentar e fiscalizar o transporte de passageiros ou cargas; Código MRZ (Machine Readable Zone): O novo modelo incorpora o código MRZ, presente em passaportes, para melhorar a segurança e a integração de informações. Isso possibilita uma leitura automatizada da carteira de motorista, tornando os procedimentos de fiscalização e identificação mais eficientes; Informações em Inglês e Espanhol: Por fim, a CNH agora contém informações em inglês e espanhol, facilitando a comunicação e compreensão do documento.

Observações

Em conclusão, as recentes mudanças na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) têm gerado dúvidas e boatos entre os condutores de todo o Brasil. Além disso, é importante destacar que os boatos disseminados em redes sociais tem intensificado o processo de desinformação.

Mas, é importante ter em mente que, a atualização da CNH visa, acima de tudo, promover a segurança viária e a adequação às necessidades do tráfego moderno.

O novo modelo, que começou a ser emitido em junho deste ano, traz consigo uma tabela com novas categorias de condutores, tais como A1, B1, C1 e BE, destinadas a facilitar a fiscalização dos agentes de trânsito estrangeiros.