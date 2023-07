Atenção! Inmet alerta para baixa umidade e chuvas intensas em várias cidades brasileiras

Atenção! Mais uma vez o Inmet alerta para baixa umidade e chuvas intensas em várias cidades brasileiras. Dessa forma, é importante que os moradores fiquem atentos a fim de prevenir danos para a saúde e materiais.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto, para que você saiba de tudo sobre esse novo alerta do Inmet e veja quais as regiões afetadas. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para chuvas intensas

De acordo com o alerta do Inmet, há previsão de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia para algumas cidades do Norte, Sul e Sudeste do Brasil para hoje. Além disso, também estão previstos ventos intensos de 40-60 km/h.

Ademais, o alerta possui um grau de severidade que o Inmet classifica como Perigo Potencial, o que significa que há riscos potenciais associados a essas condições climáticas.

Dessa maneira, dentre os riscos potenciais, destacam-se: corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o Inmet orienta a população a tomar algumas medidas de segurança para minimizar esses riscos.

Orientações do Inmet para os moradores

O Inmet orienta os moradores das áreas afetadas para que, em caso de rajadas de vento, evitem se abrigar debaixo de árvores, por conta do risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, o órgão ainda recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, onde também pode haver risco.

Por fim, outra orientação é evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, já que há maior possibilidade de ocorrerem quedas de energia elétrica nesses períodos de tempo instável.



Ademais, em caso de necessidade de mais informações ou em situações de emergência, o Inmet recomenda que a população entre em contato com a Defesa Civil no número 199 ou com o Corpo de Bombeiros no número 193. Afinal, esses órgãos estão preparados para auxiliar e orientar a população em momentos de risco relacionados às condições climáticas.

Inmet alerta para chuvas intensas: veja as áreas e municípios afetados

De acordo com mais este alerta do Inmet, os moradores dos seguintes municípios devem se atentar com as chuvas intensas:

Alenquer – PA;

Almeirim – PA;

Alto Alegre – RR;

Amajari – RR;

Barcelos – AM;

Boa Vista – RR;

Bonfim – RR;

Cantá – RR;

Caracaraí – RR;

Caroebe – RR;

Abaetetuba – PA;

Acará – PA;

Amapá do Maranhão – MA;

Ananindeua – PA;

Apicum-Açu – MA;

Augusto Corrêa – PA;

Bacuri – MA;

Barcarena – PA;

Belém – PA e;

Benevides – PA.

Ademais, as áreas afetadas são:

Baixo Amazonas;

Norte de Roraima;

Norte Amazonense;

Sul de Roraima;

Centro Amazonense;

Sudoeste Amazonense;

Nordeste Paraense;

Oeste Maranhense;

Metropolitana de Belém;

Norte Maranhense e;

Marajó.

Inmet alerta para baixa umidade nessas áreas

Assim como já dito, além do aviso de chuvas intensas, o Inmet alerta ainda para baixa umidade do ar em várias cidades brasileiras. De acordo com o boletim, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%, o que representa um grau de severidade que o órgão considera perigoso.

Isso porque, essa condição climática apresenta riscos potenciais para a ocorrência de incêndios florestais. Ademais, também afeta a saúde das pessoas, causando ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

Veja as áreas afetadas

Ademais, segundo o aviso do Inmet, as seguintes áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil serão afetadas pela baixa umidade:

Centro-Sul Mato-grossense;

São Francisco Pernambucano;

Nordeste Mato-grossense;

Norte de Minas;

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Oriental do Tocantins;

Norte Mato-grossense;

Leste Rondoniense;

Sudoeste Paraense;

Sudeste Mato-grossense;

Norte Goiano;

Sul Maranhense;

Sudoeste Piauiense;

Centro Norte Baiano;

Centro-Sul Cearense;

Noroeste Goiano;

Sudoeste Mato-grossense;

Sertão Pernambucano;

Noroeste de Minas;

Leste Maranhense;

Extremo Oeste Baiano;

Jequitinhonha;

Sertão Paraibano;

Distrito Federal;

Madeira-Guaporé;

Nordeste Baiano;

Leste de Mato Grosso do Sul;

Sudeste Paraense;

Pantanais Sul Mato-grossense;

Centro Maranhense;

Jaguaribe;

Central Mineira;

Noroeste Cearense, entre outras.

Veja medidas preventivas para enfrentar a baixa umidade, segundo o Inmet

Por fim, diante desse cenário, o Inmet recomenda algumas medidas preventivas para a população. Sendo assim, a primeira delas é aumentar a ingestão de líquidos, principalmente água, para manter o corpo hidratado.

Além disso, é importante evitar atividades físicas intensas, pois podem levar ao cansaço e à desidratação. Ademais, durante as horas mais quentes do dia, também é aconselhável evitar a exposição ao sol, buscando abrigo em locais arejados e protegidos.

Finalmente, o órgão ainda recomenda o uso de hidratante para a pele e a umidificação do ambiente para minimizar os efeitos da baixa umidade.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que Inmet alerta para baixa umidade e chuvas intensas, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!