Atenção! Inmet alerta para chuvas intensas nestas regiões

O Inmet alerta para chuvas intensas em algumas regiões do Brasil. Com isso, os moradores precisam estar atentos para evitar os possíveis estragos que essas condições climáticas causam.

Sendo assim, reunimos algumas das principais informações sobre esse alerta para passar para você. Além disso, ainda vamos falar sobre a possibilidade de acumulado de chuva em alguns municípios do Nordeste. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para chuvas intensas nestas regiões

Conforme já mencionado antes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em diversas regiões do país. O aviso, que iniciou no dia 5, possui um grau de severidade que a entidade considera como Perigo Potencial.

Assim sendo, o alerta do Inmet informa os seguintes riscos potenciais decorrentes das chuvas intensas:

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia,

Ventos intensos de 40-60 km/h.

Descargas elétricas.

Ademais, embora o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos seja baixo, ainda é importante estar atento e tomar as devidas precauções.

Instruções de segurança durante as chuvas intensas

Diante dessa possibilidade de chuvas intensas, o Inmet alerta para algumas instruções de segurança. Sendo assim, em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há riscos de queda e descargas elétricas.

Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda para evitar danos causados pelos ventos.



Outra recomendação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas intensas. Isso porque, essa medida previne acidentes causados pelas descargas elétricas.

Busque informações com os órgãos competentes

Ademais, o Inmet ainda recomenda que, em casos de chuvas intensas, os moradores das áreas afetadas busquem informações atuais e precisas junto aos órgãos competentes.

Portanto, você pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Inmet alerta para as áreas afetadas pelas chuvas intensas:

O aviso do Inmet para chuvas intensas envolve as seguintes áreas da região Norte do Brasil:

Marajó;

Baixo Amazonas;

Norte de Roraima;

Norte do Amapá;

Metropolitana de Belém;

Nordeste Paraense;

Norte Amazonense;

Oeste Maranhense;

Sul de Roraima;

Sul do Amapá e;

Centro Amazonense.

Sendo assim, os moradores dos seguintes municípios devem ficar atentos:

Afuá – PA;

Alenquer – PA;

Almeirim – PA;

Alto Alegre – RR;

Amajari – RR;

Amapá – AP;

Anajás – PA;

Ananindeua – PA;

Augusto Corrêa – PA e;

Barcarena – PA.

Portanto, é importante que os moradores dessas regiões fiquem atentos e tomem as devidas precauções para garantir a sua segurança durante as chuvas intensas.

Ademais, o Inmet ainda alerta para acumulado de chuva em algumas áreas da região Nordeste do Brasil.

Inmet alerta para acumulado de chuva

Como visto, o Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um aviso de acumulado de chuva com grau de severidade de Perigo Potencial.

Assim sendo, o alerta do Inmet, que teve início na última quarta-feira, prevê precipitações entre 30 a 40 mm/h ou até 50 mm/dia.

Embora seja um nível baixo, é importante que a população esteja atenta aos riscos potenciais, como alagamentos e deslizamentos de pequena escala, principalmente em áreas com histórico de vulnerabilidade.

Inmet alerta para acumulado de chuva: riscos potenciais

De acordo com as informações do Inmet, o principal risco apresentado é o acúmulo de chuva que causa alagamentos. Além disso, há a possibilidade de pequenos deslizamentos em algumas regiões.

Por isso, é essencial que a população esteja preparada e tome precauções para evitar maiores danos.

Como enfrentar o mau tempo

Diante do aviso de acumulado de chuva, é fundamental que a população esteja atenta às orientações do Inmet. Primeiramente, recomenda-se evitar enfrentar o mau tempo e procurar abrigar-se em locais seguros, como residências ou prédios públicos.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante episódios de chuva intensa. Aliás, isso se deve ao risco de raios e descargas elétricas, que danificam os equipamentos e até mesmo causam acidentes.

Inmet alerta para acumulado de chuva: municípios e áreas afetadas

Ademais, os municípios que serão afetados por esse acumulado de chuva incluem:

Abreu e Lima – PE;

Água Preta – PE;

Alhandra – PB;

Aliança – PE;

Araçoiaba – PE;

Arês – RN;

Atalaia – AL;

Baía da Traição – PB;

Baía Formosa – RN e;

Barra de Santo Antônio – AL.

Além disso, as áreas compreendem:

Metropolitana de Recife;

Mata Pernambucana;

Mata Paraibana;

Leste Potiguar e;

Leste Alagoano.

Por fim, agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas e acumulado de chuvas nessas regiões