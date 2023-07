ATENÇÃO! Inscrições para trabalhar como CORRETOR DO ENEM 2023 terminam HOJE

Na última semana, o Cebraspe anunciou o início do período de inscrições para as vagas de corretor da redação do ENEM 2023.

Porém, quem estiver interessado precisa ficar atento: o período de inscrições termina nesta segunda-feira, dia 10 de julho.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre as vagas para trabalhar como corretor do ENEM 2023. Vamos conferir!

Inscrições para trabalhar como corretor do ENEM terminam hoje (10)

O Cebraspe, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, divulgou os editais do Programa de Atualização e Qualificação de Avaliadores (PAQ-A) e do Programa de Aperfeiçoamento e Qualificação de Supervisores (PAQ-S).

Os dois editais visam preencher as vagas para corretores das redações do ENEM 2023. Porém, os editais PAQ-A e PAQ-S irão selecionar profissionais para o exercício de duas funções diferentes: avaliadores e supervisores.

Os avaliadores serão responsáveis por corrigir as redações de acordo com os critérios estabelecidos nas capacitações e em observância à “Matriz de Referência para Redação do ENEM”. Além disso, eles deverão também participar de todas as fases da qualificação para o exercício da função de avaliador e manter o sigilo das informações relativas às redações do ENEM.

Os supervisores, por sua vez, deverão realizar a capacitação presencial de 16 horas para a sua equipe, orientando os membros a respeito de aspectos pedagógicos e administrativos da avaliação das redações do ENEM. Os profissionais também deverão atuar como presidente de banca de quarta avaliação, garantindo a segurança e o sigilo das informações relativas à avaliação das redações.

Conforme divulgado, o período de inscrições para a seleção de profissionais que atuem na correção das redações do Exame Nacional do Ensino Médio termina às 23h59 desta segunda-feira, dia 10 de julho.

O processo de inscrição é muito simples: basta entrar no site do Cebraspe e realizar o preenchimento do formulário eletrônico disponível na página dedicado às vagas para o ENEM. Na página, os candidatos deverão realizar login com CPF e senha ou criar um cadastro no Cebraspe.



No momento da inscrição, os candidatos deverão enviar os documentos que comprovem os requisitos informados no edital da seleção. Toda a inscrição irá acontecer de forma online.

É importante ressaltar que, conforme indicado pelo Cebraspe, os candidatos não deverão pagar taxa de inscrição para participar do PAQ-A e do PAQ-S. Assim, a seleção será 100% gratuita.

PAQ-A e PAQ-S: funcionamento da seleção

A seleção de colaboradores para correção das redações do ENEM irá acontecer em duas fases diferentes.

Como parte da primeira fase para avaliadores (PAQ-A), os candidatos deverão participar de um curso de capacitação virtual dividido em cinco módulos, com carga horária total de 120 horas.

Para os supervisores (PAQ-S), por sua vez, está prevista uma primeira fase composta por um curso de aperfeiçoamento de 180 horas. O curso também será oferecido a distância.

A segunda fase do processo seletivo, comum para avaliadores e para supervisores, será composta por uma prova objetiva e uma prova discursiva. Os exames serão realizados de forma presencial nas capitais de todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal.

Quem pode ser corretor do ENEM 2023?

Para participar do PAQ-A os candidatos deverão possuir graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística.

Poderão participar do PAQ-B, por sua vez, os candidatos que atenderem atender aos seguintes critérios:

Graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou Linguística;

Mestrado, doutorado ou especialização em Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa ou Linguística; ou

Experiência de, no mínimo, três anos em avaliação de redações em larga escala (vestibulares, avaliações seriadas, concursos públicos, avaliações de estudantes ou sistemas de ensino que usam provas de redação como ferramenta de avaliação);

Experiência como supervisor ou auxiliar de supervisão em uma das edições passadas da prova do ENEM.

Remuneração dos corretores do ENEM

Os profissionais selecionados deverão corrigir de 100 a 200 redações por dia. Caso o corretor não cumpra a meta estabelecida, ele poderá ser excluído do quadro de avaliadores.

Até o ano de 2022, os avaliadores recebiam de R$ 3 a R$ 5 por redação corrigida. Assim, ao final do período de correções, os profissionais recebiam uma remuneração total que variava entre R$ 6 e R$ 12 mil.

Cronograma do processo seletivo

Conforme o cronograma oficial do processo seletivo divulgado pelo Cebraspe, a primeira fase da seleção (curso de capacitação e de aperfeiçoamento) irá acontecer entre os dias 24 de agosto e 27 de setembro.

As provas, tanto aquela objetiva como a discursiva, serão realizadas no dia 1º de outubro. A data é a mesma para os candidatos que concorrem às vagas de avaliadores e para as vagas de supervisores.

No dia 31 de outubro, por sua vez, será divulgado o resultado final dos processos seletivos PAQ-A e PAQ-S. Os candidatos aprovados irão receber um convite para trabalhar no ENEM 2023 e para participar da capacitação presencial.