Atenção, motorista! Dirigir e fumar dá multa?

Saber se dirigir e fumar dá multa é o desejo de muitos motoristas. Isso porque, geralmente, o tabagismo está associado ao consumo do álcool. Aliás, que, como todos sabemos, gera altas multas e consequências graves quando combinado com a direção.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto, para que você saiba se dirigir e fumar da multa e as demais consequências dessa prática no trânsito. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira mais informações.

Dirigir e fumar dá multa?

Conforme todos sabem, é preciso estar muito atento ao dirigir. Visto que, quem conduz veículos diariamente, bem como os pedestres, estão sujeitos a acidentes. Que muitas vezes causam sequelas graves e até óbito.

Desse modo, dirigir e fumar ao mesmo tempo é uma combinação que pode gerar problemas e, além disso, resultar em multas. Embora, não haja uma lei específica sobre a proibição de fumar ao volante, existe uma regra que impede a direção com apenas uma das mãos, o que inclui fumar.

Portanto, é importante estar ciente das consequências e tomar cuidado ao realizar essas atividades simultaneamente.

Legislação prevê multa para quem dirige somente com uma das mãos

Bem como mencionado acima, a legislação de trânsito brasileira prevê multa para os motoristas que conduzem seus veículos usando somente uma das mãos. A infração está prevista no artigo 252, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a proibição de dirigir utilizando apenas uma das mãos, exceto nas seguintes situações:

Situação em que seja necessário realizar sinais regulamentares de braço; Para mudar a marcha do veículo ou; Para realizar atividades essenciais relacionadas aos equipamentos do carro.

Dessa maneira, quem descumprir essa regra, que o CTB considera uma infração média, está sujeito a multa de R$130,16 e a adição de 4 pontos na CNH.

Veja as demais consequências de dirigir e fumar

Assim como visto, dirigir enquanto fuma é uma prática perigosa que coloca em risco não só a vida do motorista, mas também a de passageiros e demais usuários das vias. Pois, ao fumar ao volante, uma das mãos está ocupada segurando o cigarro, o que significa que apenas uma mão está disponível para dirigir.

Logo, pode resultar em uma atenção dividida e, consequentemente, em um maior risco de acidentes.

Desse modo, caso as autoridades responsáveis pela fiscalização ou os agentes de trânsito flagrem o condutor praticando essa ação, ele pode sim levar uma multa. Além disso, dirigir e fumar ainda acarreta em outras consequências, como:

1. Redução da capacidade pulmonar

Todos sabem que dirigir requer atenção e resistência física. Desse modo, o ato de fumar pode comprometer diretamente a capacidade pulmonar do fumante. Em suma, levando a possíveis dificuldades respiratórias durante a condução.

Sendo assim, essa condição diminui a eficiência do motorista para reagir a situações adversas, como ultrapassagens, freadas bruscas ou desvios de última hora.

2. Distúrbios sensoriais

Ademais, fumar enquanto dirige também pode afetar os sentidos do motorista. Isso ocorre porque a nicotina presente no cigarro pode reduzir a sensibilidade ao cheiro e ao paladar, dificultando a percepção de odores estranhos. Por exemplo, aos de combustíveis em caso de vazamento ou superaquecimento do veículo.

Além disso, a fumaça do cigarro prejudica a visibilidade interna do carro, formando uma névoa que dificulta a visão dos espelhos retrovisores ou dos painéis de controle.

3. Risco de incêndios

Por fim, é fato conhecido que o cigarro é fonte de calor extremo e potencialmente perigoso. Dessa maneira, ao fumar dentro do carro, especialmente se houver bitucas acesas, o risco de incêndios aumenta consideravelmente.

Uma simples distração, como deixar cair a bituca no tapete ou na forração do assento, pode levar a um incêndio de grandes proporções em questão de segundos. Portanto, além de colocar em risco a vida do motorista e dos passageiros, um incêndio também pode causar engarrafamentos e danos materiais a terceiros.

Como os motoristas fumantes podem evitar esses problemas?

Finalmente, para evitar problemas recomenda-se que caso sinta vontade de fumar, o condutor pare em um local adequado. Como parar no acostamento ou quando chegar em casa, ou em qualquer outro lugar seguro para realizar essa atividade.

Dessa forma, a atenção será totalmente concentrada na condução do veículo, minimizando os riscos de acidentes.

Além disso, é importante ressaltar que a mesma regra se aplica aos cigarros eletrônicos ou vapes. Embora esses dispositivos sejam mais modernos e não exijam o uso de isqueiros, eles ainda exigem que uma das mãos seja retirada do volante para utilizá-los.

Portanto, também configura uma infração média de acordo com o artigo 252 do CTB. Agora que você já sabe se dirigir e fumar dá multa, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!