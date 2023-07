Atenção! PM DF deve ter novo edital para oficial

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM DF) está em processo de elaboração de um novo edital para a seleção de novos oficiais.

Sendo assim, a atenção dos interessados deve ser redobrada, para obter as informações e novidades que serão divulgadas em breve.

Com uma carreira promissora e benefícios atrativos, a PM DF é uma das instituições mais cobiçadas por aqueles que desejam atuar na área de segurança pública. Por isso, é essencial se manter informado sobre as atualizações do edital e não perder a oportunidade de ingressar nessa corporação. Para saber mais sobre isso, não deixe de ler até o final, e não perca nenhum detalhe!

Concurso PM DF para oficial, saiba mais

No dia 05 de julho, foi autorizada a realização de um novo Concurso PM DF (Polícia Militar do Distrito Federal) para provimento de 147 vagas para o cargo de oficial. Essa autorização foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e destina-se a preencher as necessidades da corporação.

Ademais, a distribuição das vagas é feita de acordo com o sexo, sendo 44 vagas imediatas, mais 88 para Cadastro Reserva para candidatos do sexo masculino. Bem como, 5 vagas imediatas, mais 10 para CR para candidatas do sexo feminino.

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PM DF tem o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) como um curso de graduação em Ciências Policiais, com nota máxima em sua avaliação.

Em resumo, esse concurso oferece uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira militar, tendo em vista a reputação e a qualidade do CFO da PM DF.

Além disso, o cargo de oficial oferece estabilidade, bons salários e diversas possibilidades de crescimento profissional.

Assim, os candidatos interessados em participar do concurso devem estar atentos aos requisitos e prazos ditos no edital, que será divulgado em breve. Por isso, a preparação adequada e a dedicação nos estudos são fundamentais para obter sucesso neste processo seletivo.



Como foi a última edição do concurso PM DF?

A última edição do concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal, em 2017, foi marcada por uma grande quantidade de inscritos e uma competição acirrada entre os candidatos.

Com 50 vagas imediatas e 150 para formação de Cadastro Reserva, o certame atraiu milhares de pessoas interessadas em ingressar na carreira policial.

O processo seletivo contou com diversas etapas, incluindo prova objetiva, exames médicos, teste de aptidão física e investigação social. Além disso, os candidatos que passaram pelas etapas anteriores também passaram por um curso de formação na Academia de Polícia Militar.

Além disso, o nível das provas foi considerado alto, exigindo conhecimento aprofundado nas disciplinas cobradas, como Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Legislação Específica. Ademais, a etapa física também foi desafiadora, requerendo preparo físico e resistência dos candidatos.

No final do processo, aqueles que obtiveram as melhores notas e tiveram aprovação em todas as etapas foram selecionados para o curso de formação. Assim, esses candidatos passaram por um período intenso de treinamentos e capacitação, visando prepará-los para as atribuições e responsabilidades da profissão.

Dessa forma, a última edição do concurso PM DF teve como destaque a alta concorrência e pela exigência de habilidades e conhecimentos específicos.

Ainda mais, os aprovados tiveram a oportunidade de seguir uma carreira desafiadora e importante para a sociedade, protegendo a comunidade e mantendo a ordem e a segurança pública.

Como se preparar para o certame?

Para se preparar para o concurso da PMDF, é necessário seguir algumas estratégias. Em primeiro lugar, é importante estudar de forma organizada e disciplinada.

Ou seja, faça um cronograma de estudos que abranja todas as disciplinas do edital, dando prioridade às matérias de maior peso.

Além disso, busque materiais de estudo de qualidade, como livros e apostilas específicas para concursos da PMDF, assim como questões de provas anteriores, que ajudam a familiarizar com o estilo da banca.

Outra dica importante é participar de cursinhos preparatórios ou aulas online, que proporcionam um direcionamento adequado e auxiliam na compreensão dos conteúdos.

Além disso, mantenha uma rotina de exercícios físicos para se preparar para os testes de aptidão física, que são parte do processo seletivo.

Por fim, atente-se aos prazos e informações atualizadas sobre o concurso, como período de inscrição e documentação necessária. Dedicação, disciplina e foco são fundamentais para alcançar a aprovação no concurso da PMDF.

A carreira policial pode ser uma ótima alternativa para quem busca segurança e estabilidade. Além disso, o trabalho cotidiano é desafiante e recompensador.

No entanto, a concorrência é grande e as etapas do concurso são muito exigentes. Sendo assim, é imprescindível apostar em uma preparação mental e física, a fim de conseguir uma boa colocação. Boa sorte!