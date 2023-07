Atenção! Transitar com veículo danificado dá multa grave, confira

Você sabia que transitar com veículo danificado dá multa grave? Isso acontece porque as condições do automóvel podem afetar diretamente na segurança do trânsito.

Dessa forma, a legislação prevê punições para os proprietários e motoristas que não estiverem em dia com a manutenção de seus veículos.

Sendo assim, é muito importante que todos os condutores estejam atentos às consequências dessa prática, a fim de prevenir acidentes, multas e pontos na carteira.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações para que você saiba tudo o que precisa sobre o fato de que transitar com veículo danificado dá multa grave. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Transitar com veículo danificado dá multa grave, confira

Assim como já mencionado acima, a manutenção dos automóveis é muito importante para garantir a segurança, tanto dos passageiros, como também dos pedestres e demais motoristas.

Sendo assim, o Código de Trânsito Brasieliro (CTB) determina que transitar com veículo danificado dá multa grave. Além disso, como o órgão considera essa prática uma infração grave, além da multa, quem transita com a manutenção atrasada, também estará sujeito a outras penalidades.

Quais são as consequências de transitar com veículo danificado?

De acordo com o CTB, os motoristas que transitam com veículo danificado são enquadrados como uma infração grave.

Sendo assim, a multa para essa infração é alta e associa-se à perda de pontos na carteira de motorista.

Além disso, as autoridades competentes ainda podem reter o veículo até que o proprietário solucione o problema. Isso gera ainda mais custos para o dono do automóvel. Visto que, as autoridades em questão, levam o veículo para um pátio de remoção e guarda credenciado pelo Detran. Logo, com isso, o proprietário precisa pagar a diária referente a todos os dias que o automóvel fica retido.

Ademais, segundo as regras vigentes do CTB, o valor da multa por transitar com veículo danificado é de R$195,23 e o condutor perde 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conheça as diferentes categorias de infrações por veículo danificado

Ademais, a legislação de trânsito estabelece diferentes categorias de infrações que relacionam-se a veículos danificados.

Dessa forma, existem penalidades específicas para problemas com freios, pneus, vidros, faróis e outras partes essenciais do veículo.

Portanto, é importante estar ciente de todas as possíveis infrações e suas respectivas consequências para evitar problemas futuros.

Além disso, para saber as punições aplicáveis para cada parte do veículo que estiver danificada, é necessário consultar o site oficial do Detran de seu estado. Ou buscar junto ao Denatran, o órgão legislativo que determina as regras aplicáveis ao trânsito no Brasil.

Medidas preventivas para evitar problemas com veículos danificados

Bem como visto, transitar como veículo danificado traz consequências sérias para o bolso e para a segurança de todos que usam as rodovias e avenidas. Aliás, isso ocorre porque quando a manutenção do automóvel não está em dia, pode ser difícil evitar um atropelamento, um capote ou qualquer outro tipo de acidente.

Desse modo, a melhor coisa a se fazer é evitar os problemas com veículos danificados. Para isso, é necessário realizar a manutenção regular e periódica do automóvel.

Isso inclui:

Ficar atento aos sinais de desgaste;

Realizar revisões mecânicas;

Checar a pressão dos pneus e;

Verificar regularmente o sistema de freios.

Ademais, se você está planejando uma viagem longa, é fundamental realizar uma revisão veicular completa antes de pegar a estrada. Mesmo que o veículo aparente estar em boas condições, é importante verificar todos os itens de segurança para garantir uma viagem tranquila e evitar multas por transitar com um veículo danificado.

Dessa maneira, ao adotar essas medidas preventivas, você está garantindo a sua segurança e evitando dores de cabeça com multas e penalidades.

Atenção aos detalhes: pequenos problemas também geram multas

Além dessas medidas preventivas, também é importante ter atenção aos detalhes. Muitas vezes, os motoristas negligenciam pequenos problemas no veículo, acreditando que eles não terão consequências graves. No entanto, mesmo uma lâmpada queimada ou um retrovisor quebrado podem resultar em multas e penalidades.

Portanto, é essencial estar sempre atento aos detalhes e resolver esses problemas o mais rápido possível. Por fim, caso você perceba algum problema no seu veículo, seja grande ou pequeno, não deixe de buscar por soluções rápidas e eficientes.

Além disso, procure um profissional para realizar os reparos necessários e garantir que seu veículo esteja em boas condições. Dessa forma, você evita problemas futuros e está em conformidade com as leis de trânsito.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que transitar com veículo danificado dá multa grave, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!