Atirador do Texas Walmart condenado à prisão perpétua, pena de morte ainda é possível

Patrick Crusius, o atirador responsável pelo ataque racista a clientes hispânicos em um Walmart no Texas, foi condenado a 90 sentenças consecutivas de prisão perpétua após se declarar culpado de quase 50 acusações federais de crimes de ódio. No entanto, o destino final de Crusius ainda pode envolver a pena de morte.

No tribunal, Crusius apareceu em um macacão e algemas, oferecendo pouca reação quando o veredicto foi lido. O juiz recomendou que ele cumprisse a pena em ADX Florençaa prisão de segurança máxima mais segura dos Estados Unidos.

Atirador do Walmart deixou ‘death note’

Durante a fase de sentença, os familiares das vítimas de Crusius tiveram a oportunidade de confrontá-lo diretamente, expressando sua dor e angústia. Um parente, Raul Loya, declarou em lágrimas: “Espero que um dia Deus encontre coração para perdoá-lo pelo que você fez.” Outra vítima, identificada como GAdisse emocionado ao agressor: “Ainda me lembro de tudo com tanta clareza, embora tenha tentado apagá-lo da minha memória.”

O trágico incidente se desenrolou quando Crusius dirigiu mais de 700 milhas para atingir especificamente os hispânicos no Walmart, armado com um rifle estilo AK-47. Ele postou um discurso racista online momentos antes do ataque, expressando preocupação com uma “invasão” hispânica do Texas.

Crusius se declarou culpado de acusações federais, levando à remoção da pena de morte da tabela. No entanto, os promotores do Texas planejam aplicar a pena de morte no próximo julgamento estadual, embora uma data ainda não tenha sido definida.

O atirador do Texas que matou 23 pessoas em um ataque monstruoso contra compradores hispânicos em um Walmart de El Paso em 2019 foi condenado a 90 prisões perpétuas consecutivas na sexta-feira. https://t.co/Pu5xwhK8KL ? The Daily Beast (@thedailybeast) 7 de julho de 2023

O ataque de Crusius é um dos piores de todos os tempos

O ataque em El Paso foi um dos mais mortais tiroteios em massa ligados a crimes de ódio nos Estados Unidos, deixando várias pessoas feridas e traumatizadas. As vítimas variavam em idade, de um atleta de 15 anos do ensino médio a avós idosos, representando um grupo diversificado de indivíduos afetados pela tragédia.

Diante de tamanha dor e perda, a resiliência das famílias das vítimas e seu compromisso com a recuperação e recuperação de sua liberdade foi celebrada no tribunal. Margaret Juarez, cujo pai foi morto no ataque, declarou triunfante: “Agora vamos aproveitar o sol… Ainda temos nossa liberdade, em nosso país.”