Ative o Amazon Prime Video no Primevideo/mytv Digite o código TV, Apple, Roku, Android

Amazon Prime Video é uma das famosas plataformas de streaming que está sendo usada por milhões de usuários todos os dias. O Prime Video está crescendo em ritmo acelerado e os usuários adoram o conteúdo que está sendo publicado nele. Você pode encontrar facilmente filmes e programas de TV emocionantes e entusiasmados na plataforma. Você deve comprar uma assinatura do Amazon Prime Video para assistir aos filmes e shows.

Depois de comprar a assinatura e procurar o procedimento para assistir às séries e filmes do Amazon Prime Video na sua TV, você deve ativá-la em primevideo.com/mytv seguindo alguns passos simples. Muitos usuários estão procurando as etapas para ativar o Amazon Prime Video em sua TV com a ajuda de primevideo.com/mytv. Vamos listar o procedimento abaixo para diferentes dispositivos de TV. Portanto, continue lendo este guia até o final para saber mais sobre isso. Além disso, você pode registrar o dispositivo em amazon.com/mytv Amazon MyTV.

Como ativar o Amazon Prime Video em qualquer dispositivo em Primevideo.com/mytv

Existem muitas Smart TV nas quais você pode transmitir o Amazon Prime Video. Hoje em dia, a maioria das Smart TVs vem com o Amazon Prime Video pré-instalado. No entanto, existem muitas TVs nas quais você pode baixá-lo facilmente. Depois de baixar o Amazon Prime Video em sua Smart TV, você precisará ativá-lo com a ajuda de primevideo.com/mytv. Para ativar o Amazon Prime Video em qualquer TV, existem diferentes etapas que você deve seguir. Listaremos as etapas abaixo para que você possa ativar facilmente o Amazon Prime Video na sua TV e começar a assistir séries da web e programas de TV sem problemas.

Ative o Amazon Prime Video na Apple TV em Primevideo.com/mytv

Os usuários que possuem uma Apple TV e estão procurando as etapas para ativar o Amazon Prime Video deverão seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, você deve ir ao Loja de aplicativos e baixe o Amazon Prime Vídeo .

e baixe o . Assim que o aplicativo for baixado, abra .

. Agora, Conecte-se para sua conta.

para sua conta. Depois disso, você verá um código na tela.

Observe esse código e visite primevideo.com/mytv .

. Faça login na sua conta e, em seguida, digite o código exibido na Apple TV ou que você anotou.

exibido na Apple TV ou que você anotou. Aguarde alguns minutos; os serviços serão iniciados. É isso.

Ative o Amazon Prime Video no Roku em Primevideo.com/mytv

Se você possui uma TV Roku e está procurando as etapas para baixar e ativar o Amazon Prime Video, precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Conecte seu dispositivo Roku .

. aperte o Botão Início .

. Selecione os Canal de Transmissão .

. Clique em Pesquisar Canal.

Procurar Amazon Prime Vídeo e selecione o aplicativo .

e selecione o . Aguarde o aplicativo obter baixado & instalado .

& . Assim que o aplicativo estiver baixado abra.

abra. Agora, Conecte-se para sua conta.

para sua conta. Depois disso, você verá um código na tela.

na tela. Visita primevideo.com/mytv através de outro dispositivo.

através de outro dispositivo. Faça login na sua conta e, em seguida, digite o código que estava sendo exibido na tela. Os serviços serão ativados.

Ative o Amazon Prime Video no Chromecast em Primevideo.com/mytv

Os usuários que possuem o Google Chromecast precisarão seguir as etapas listadas abaixo para assistir ao conteúdo do Amazon Prime Video.

Em primeiro lugar, conecte o Chromecast à sua televisão.

à sua televisão. Agora, abra Amazon Prime Vídeo no seu dispositivo móvel.

no seu dispositivo móvel. Clique no Opção de transmissão .

. Depois disso, selecione Chromecast .

. Espere que chegue emparelhado .

. Agora você poderá assistir Amazon Prime Vídeo no Chromecast.

www.primevideo/mytv Ativação Digite o código – Amazon Prime Video na Android TV

Se a sua Smart TV tiver uma Android TV, siga as etapas listadas abaixo para ativar o Prime Video com a ajuda de primevideo.com/mytv.

Primeiro, abra o Loja de aplicativos e baixe o Amazon Prime Vídeo .

e baixe o . Depois que o aplicativo for baixado, abra-o.

Agora, faça login na sua conta.

Depois disso, você verá um código aparecendo na tela.

Observe esse código e visite primevideo.com/mytv através de outro dispositivo.

através de outro dispositivo. Faça login na sua conta e digite o código que estava sendo exibido na TV.

Aguarde alguns minutos; os serviços serão iniciados. É isso.

Código www.primevideo/mytv.com – Como ativar o Amazon Prime Video na TV Samsung

Para ativar o Amazon Prime Video na TV Samsung, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, abra o Loja de aplicativos do Google e pesquisar Amazon Prime Vídeo .

e pesquisar . Quando o aplicativo for baixado na sua TV, abra-o.

Agora, faça login no seu Amazon Prime Vídeo conta.

conta. Depois disso, você verá um código aparecendo na tela.

Visita primevideo.com/mytv através de outro dispositivo.

através de outro dispositivo. Faça login na sua conta e, em seguida, digite o código exibido na TV.

exibido na TV. Aguarde alguns minutos; os serviços serão iniciados. É isso.

Ative o Amazon Prime Video na LG TV em prime video.com/mytv login

Os usuários da LG TV devem seguir os passos abaixo para ativar o Amazon Prime Video.

Ligue sua TV LG e visite o Loja de aplicativos .

. Agora, procure por Amazon Prime Vídeo .

. Selecione o aplicativo e faça o download.

Quando o aplicativo é baixado abra e Conecte-se para isso.

abra e para isso. Agora, você receberá um código na tela da sua TV LG.

na tela da sua TV LG. Depois disso, visite primevideo.com/mytv no seu smartphone.

no seu smartphone. Você tem que fazer login com seu Amazon Prime Vídeo conta.

conta. Introduzir o código que foi exibido na tela da TV LG.

que foi exibido na tela da TV LG. Espere pelo Amazon Prime Vídeo para ser ativado. É isso.

Corrigir o código de ativação do Amazon Prime Video Enter não funciona – Primevideo.com/mytv

Muitos usuários enfrentaram problemas ao ativar o Amazon Prime Video em sua Smart TV. Eles relataram que o código de ativação não está funcionando, portanto não podem transmitir o Amazon Prime. Assim, listamos algumas maneiras pelas quais você poderá resolver o problema.

Reinicie seu dispositivo

Os usuários que enfrentam o problema ao ativar o código podem tentar reiniciar o dispositivo. Há chances de que isso ocorra devido a alguns pequenos bugs, que podem ser facilmente resolvidos reiniciando a TV.

Aguarde o novo código de ativação

Se o código de ativação não estiver funcionando, você pode esperar um pouco e seguir as etapas novamente para obter um novo código de ativação. Os códigos de ativação são válidos por alguns minutos. Portanto, você deve tentar ativá-lo antes que o código de ativação expire.

Certifique-se de que nenhuma atualização de software esteja pendente em sua TV, pois isso também pode causar problemas na ativação do Amazon Prime Video. Se houver atualizações pendentes em sua TV, é provável que isso cause problemas no processo de ativação.

Reinstale o aplicativo

Se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema ao ativar o aplicativo, sugerimos que tente reinstalá-lo em sua TV e verifique se isso resolve o problema.

Empacotando

Os usuários estão ansiosos para saber sobre o processo para ativar o Amazon Prime Video com a ajuda de primevideo.com/mytv em sua Smart TV. Existem muitas Smart TVs disponíveis no mercado. Os usuários têm diferentes tipos de Smart TVs consigo mesmos. Listamos as etapas que eles podem seguir para baixar e instalar o Amazon Prime Video em sua Smart TV e ativá-lo. Esperamos que este guia o ajude a ativar o Amazon Prime Video. Se você estiver enfrentando problemas com a ativação do Amazon Prime, também listamos as etapas que você pode seguir para resolvê-los.

