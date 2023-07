Ative o login do MGMPlus.com no Roku, Android, Apple, Fire TV, DirecTV, LG, Vizio

MGM Plus era anteriormente conhecido como EPIX NOW. No entanto, recentemente foi renomeado para MGM+. Existem inúmeros programas e filmes disponíveis no MGM+. Com tanto a oferecer, todo mundo quer MGM+ ativar e fazer login. No entanto, não é tão fácil transmitir MGM+ em qualquer lugar no Roku DirecTV, FireTV e outros dispositivos inteligentes sem as diretrizes adequadas.

Todos nós adoramos transmitir séries de TV, filmes, shows, etc., sem anúncios. Entretenimento é uma das coisas importantes de que todos precisamos quando voltamos para casa depois de nossos escritórios, faculdades e outros lugares. É uma das maneiras pelas quais podemos facilmente explodir nosso estresse. Todos nós começamos a procurar diferentes canais e apps quando o assunto é entretenimento para assistir séries, shows e filmes. O MGM+ é uma das famosas plataformas de streaming que pode sugerir um monte de séries, shows e filmes para assistir compulsivamente.

O site oficial do MGM+ não é muito útil. Portanto, geralmente, muitos observadores e usuários em potencial enfrentam dificuldades para ativar o MGM Plus. Se você também é um deles, não tema. Este guia fornecerá um passo a passo completo que ajudará você a ativar e fazer login no MGM Plus em qualquer lugar no Roku, DirecTV, Fire TV, Apple TV e Android TV.

O que é MGM Plus?

MGM Plus era anteriormente conhecido popularmente como EPIX NOW. Os usuários costumavam ativar o EPIX Now para ver os programas, filmes e documentários mais recentes. O MGM Plus é uma empresa de propriedade da Amazon, portanto, ativar o MGM Plus nos produtos da Amazon é muito fácil e, geralmente, vem junto com eles.

No entanto, ao contrário de outros serviços que precisam de ativação, o MGM Plus é um serviço pago e você deve pagar um valor mínimo de $ 6 por mês. Com a DirecTV, as coisas mudam um pouco, pois você paga apenas 99 centavos nos primeiros três meses.

O MGM+ oferece muitas séries, filmes e programas para usuários que compraram assinaturas. Se você comprou a assinatura, pode assistir ao conteúdo sem anúncios. No entanto, se você não comprou, verá anúncios entre as séries, programas e filmes que certamente arruinarão toda a sua experiência. Muitos usuários compraram a assinatura do MGM Plus e agora estão procurando um guia sobre como ativar o MGM Plus em todos os dispositivos de streaming.

O que é o MGM Plus Activate?

O MGM Plus, assim como qualquer outro serviço de assinatura, exige que você o ative nos dispositivos para poder assistir. No entanto, para isso, você precisa primeiro adquirir a assinatura usando um PC ou smartphone e certificar-se de que está logado para que, ao ver o código na tela da TV, você possa abrir diretamente o navegador do PC ou smartphone e entrar no código para ativar www MGM Plus. Agora que você sabe tudo, vamos começar a ativar o MGM Plus em todos os seus dispositivos.

Ative MGMplus.com no Roku

Ligue o dispositivo de streaming Roku e a TV. Além disso, verifique se ele está conectado à internet. Depois disso, abra a Roku Channel Store. Agora, procure MGM+ digitando-o na barra de pesquisa. Uma vez encontrado, clique em Adicionar canal. Depois disso, na tela inicial, abra-o. Você verá um código de 6 dígitos. Mantenha a TV nessas condições. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.mgmplus.com/activate/. Digite o código de 6 dígitos e clique em Enviar.

Depois de concluído, o conteúdo do MGM+ estará disponível em seu dispositivo Roku Streaming para streaming. Você não precisa seguir essas etapas novamente depois de concluí-las.

Ative o MGM Plus na Android TV em mgmplus.com/activate

Se você usou um telefone Android, usar um Android é mais ou menos semelhante a isso. Como resultado, é fácil ativar e assistir MGM+ na Android TV. No entanto, siga estas etapas para assistir ao MGM+ na Android TV:

Certifique-se de que sua Android TV esteja conectada a uma conexão de internet estável. Em seguida, abra Loja de jogos e procure por MGM+. Faça o download e instale-o e, em seguida, abra-o. Agora, você verá um código de 6 dígitos. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.mgmplus.com/activate/. Digite o código de 6 dígitos conforme mostrado na tela. Clique em Enviar.

É isso. Agora sua Android TV está pronta para transmitir conteúdo do MGM+.

Como ativar o MGM+ na Amazon Fire TV

Se você possui uma Amazon Fire TV, ficará feliz em saber que o funcionamento dela é muito semelhante ao da Android TV. Isso ocorre porque o Fire TV é baseado na plataforma Android TV. No entanto, se você ainda estiver enfrentando dificuldades, siga estas etapas:

Ligue o Amazon Fire TV ou Fire TV stick e verifique se a TV está conectada à Internet. Depois disso, abra o Fire TV Store e procure por MGM Plus. Ao encontrá-lo, clique em Download. Certifique-se de baixar o aplicativo correto. Existem muitos aplicativos clones na Fire TV Store, assim como o Android. Após o download, abra-o e você verá um código de 6 dígitos na tela. Deixe a tela como está. Abra o navegador do seu smartphone ou PC e vá para www.mgmplus.com/activate/. Agora, digite o código de 6 dígitos conforme mostrado na sua TV e clique em Enviar.

Agora seu Amazon Fire TV está pronto para transmitir conteúdo do MGM+.

MGMPlus.com Ativar na DirecTV

Se você deseja ativar o MGM+ com sua assinatura da DirecTV, pode fazê-lo facilmente. Você não precisa seguir nenhum passo nem nada. Basta abrir a lista de canais e assinar o MGM+. Até o momento, custará cerca de apenas 99 centavos por mês.

No entanto, depois de assisti-lo por 3 meses, as cobranças serão revisadas para US $ 6 por mês, o que, em nossa opinião, não é muito considerando o número de bons programas e filmes que você poderá assistir.

Abra o Loja de aplicativos na DirecTV.

na DirecTV. Agora, procure o Aplicativo MGM+ .

. Clique no melhor resultado de pesquisa relevante.

Depois disso, instalar o aplicativo na sua Smart TV.

o aplicativo na sua Smart TV. Assim que o aplicativo estiver baixado e instalado no seu dispositivo, inicie-o.

no seu dispositivo, inicie-o. Você verá um código na tela; anote-o.

Visita mgmplus.com/activate no seu smartphone.

no seu smartphone. Digite o código de ativação e clique no botão S botão enviar .

. Depois disso, faça o login com seu Credenciais MGM+ .

. Os serviços serão iniciados depois disso.

Como ativar o MGM Plus na Apple TV

Se você possui uma Apple TV, às vezes pode achar difícil ativar e assistir ao MGM+. No entanto, se você seguir essas etapas corretamente, certamente conseguirá fazê-lo. Aqui estão os passos:

Ligue a Apple TV e verifique se ela está conectada a uma conexão de internet estável. Abra a App Store. Pesquise por MGM+. Clique em instalar. Quando instalado, abra-o e você verá um Código de 6 dígitos. Agora, abra o navegador do seu PC e vá para www.mgmplus.com/activate/. Digite o código de 6 dígitos exibido na tela e clique em Enviar.

Agora sua Apple TV está pronta para transmitir conteúdo do MGM+.

Ative o MGM+ no Google Chromecast

Usuários com Google Chromecast terão que seguir os passos listados abaixo para assistir ao conteúdo do MGM Plus.

Primeiro, baixe e instale o MGM Plus no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Depois disso, conecte o Chromecast à sua SmartTV.

à sua SmartTV. Depois de fazer isso, abra o Aplicativo MGM Plus no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Agora, clique no Opção de transmissão .

. Selecione os Chromecast .

. Depois disso, você pode lance sua tela na SmartTV.

na SmartTV. Agora você pode comece a assistir o conteúdo por meio de transmissão com a ajuda do Chromecast.

Ative o MGM+ na Vizio TV em mgmplus.com/activate

Se você for um usuário do Vizio TV, deverá seguir as etapas listadas abaixo para ativar o MGM Plus.

Abra o Loja de aplicativos na sua TV Vizio.

na sua TV Vizio. Procure o MGM Plus aplicativo.

aplicativo. Clique no resultado da pesquisa e instale-o na sua Smart TV.

Após a conclusão da instalação, abra o aplicativo.

Você verá um código de ativação na tela; anote-o.

Visita mgmplus.com/activate no seu smartphone.

no seu smartphone. Digite o código de ativação e clique no botão S botão enviar .

. Depois disso, faça o login com seu Credenciais MGM+ .

. Os serviços serão iniciados após a atualização da página.

Ative o MGM+ na LG TV e na Sony Smart TV

Os usuários que possuem uma LG ou Sony Smart TV podem seguir as etapas listadas abaixo para ativar o MGM Plus.

Primeiro, abra a Play Store na LG/Sony Smart TV.

Procurar MGM+ na App Store e instale o aplicativo.

na App Store e instale o aplicativo. Depois que o aplicativo for baixado, abra-o na seção de aplicativos.

Agora, um código será exibido na tela.

Visita mgmplus.com/activate no seu smartphone.

no seu smartphone. Digite o código de ativação e clique no botão S botão enviar .

. Depois disso, faça o login com seu Credenciais MGM+ .

. Os serviços serão iniciados após a atualização da página.

Como ativar o MGM+ em telefones e tablets Android

Para ativar o MGM Plus no Android, você deve seguir os passos listados abaixo.

Abra o Loja de aplicativos do Google no seu dispositivo Android.

no seu dispositivo Android. Agora, procure por MGM+ .

. Depois disso, selecione o melhor resultado de pesquisa relevante.

Depois de abrir o aplicativo clique na opção para Instalar isto.

clique na opção para isto. Depois que o aplicativo estiver instalado no seu dispositivo, abra-o.

Agora, faça login no aplicativo com seu credenciais de login .

. Você pode começar a assistir o Programas MGM+ depois disso.

Ative o MGM+ em dispositivos Apple

Os usuários da Apple precisarão seguir as etapas listadas abaixo para ativar o MGM Plus em dispositivos Apple.

Abra o Loja de aplicativos no seu dispositivo Apple.

no seu dispositivo Apple. Agora, procure o MGM+ aplicativo.

aplicativo. Depois disso, selecione o melhor resultado de pesquisa relevante.

Clique no Instalar botão para baixar e instalar o aplicativo.

botão para baixar e instalar o aplicativo. Depois que o aplicativo estiver instalado no seu dispositivo, abra-o.

Agora, faça login no aplicativo com seu credenciais de login .

. Você pode começar a assistir compulsivamente MGM+ depois disso.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre www MGM Plus ativar e fazer login. Esperamos que, depois de ler este guia, você tenha conseguido ativar, fazer login e assistir a programas no MGM Plus. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

LEIA TAMBÉM: