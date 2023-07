Atletismo: Caster Semenya ganha recurso contra regras de testosterona no tribunal de direitos humanos

Dcorredor bicampeão olímpico Conjurador Semenya ganhou um recurso contra regras de testosterona do atletismo na terça-feira, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que ela foi discriminada e houve “sérias dúvidas” sobre a validade das regras.

A World Athletics, que aplica os regulamentos, disse em reação à decisão que suas regras permaneceriam em vigor, no entanto, o que significa que não haveria um retorno imediato à competição de alto nível para o corredor sul-africano.

O caso de Semenya no tribunal de direitos era contra o governo da Suíça, e não o próprio Mundial de Atletismo, embora a decisão ainda tenha sido um momento importante para lançar dúvidas sobre o futuro das regras.

Semenya era legalmente identificada como mulher ao nascer e se identificou como mulher durante toda a vida, mas os regulamentos introduzidos pelo órgão regulador do atletismo em 2019 a forçaram a suprimir artificialmente sua testosterona natural para poder competir em competições femininas.

A World Athletics diz que ela tem uma das várias condições conhecidas como diferenças no desenvolvimento sexual, o que resulta em uma disfunção natural. nível de testosterona na faixa masculina típica e que lhe dá uma vantagem injusta nas competições femininas.

Semenya vem contestando as regras da testosterona nos tribunais há anos, mas já havia perdido uma apelação na mais alta corte do esporte em 2019 e uma segunda contestação contra as regras na suprema corte da Suíça em 2020. Isso segunda rejeição de seu recurso foi a razão pela qual o governo suíço foi o réu no caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

O tribunal de direitos de Estrasburgo decidiu no caso de Semenya favor por uma maioria de 4-3 dos juízes sobre a queixa de discriminação e observou que lhe foi negado um “recurso efetivo” contra essa discriminação por meio dos dois casos anteriores que ela perdeu no Tribunal Arbitral do Esporte e no Supremo Tribunal Suíço.

A decisão de terça-feira foi, em muitos aspectos, uma crítica à decisão de 2019 do CAS. A quadra de esportes manteve em vigor as regras que exigem que Semenya e outras pessoas com as chamadas diferenças nas condições de desenvolvimento sexual, ou DSDs, tomem pílulas anticoncepcionaisou tomar injeções de bloqueio hormonal, ou passar por cirurgia para poder participar de competições importantes, como as Olimpíadas e campeonatos mundiais.

As regras foram aplicadas inicialmente em certos eventos, mas foram ampliadas e tornadas mais rígidas pela World Athletics este ano. Atletas como Semenya foram forçados a diminuir sua testosterona ainda mais se eles quisessem correr em qualquer corrida.

A decisão do CAS com sede na Suíça que rejeitou o primeiro recurso de Semenya não considerou devidamente fatores importantes como os efeitos colaterais do tratamento hormonal, as dificuldades dos atletas em manter o cumprimento das regras e a falta de evidências de que seus altos níveis naturais a testosterona realmente lhes deu uma vantagem, disse o tribunal europeu de direitos humanos.

Uma vantagem injusta é a principal razão pela qual a World Athletics introduziu as regras no primeiro lugar.

O tribunal europeu de direitos também considerou que o segundo recurso legal de Semenya contra as regras na suprema corte suíça deveria ter levado a “uma revisão institucional e processual completa” das regras, mas isso não aconteceu quando o tribunal também decidiu contra Semenya.

O governo da Suíça foi condenada a pagar a Semenya 60.000 euros ($ 66.000) em relação aos custos e despesas do tribunal europeu de direitos.

No final das contas, as regras afastaram Semenya desde 2019, pois ela se recusou a suprimir artificialmente seus níveis hormonais naturais para concorrer, e o tribunal europeu de direitos observou o “altas apostas pessoais” para Semenya em como os regulamentos interromperam sua carreira e afetaram sua “profissão”.

A decisão de terça-feira pode forçar o CAS e, finalmente, o World Athletics a reexaminar os regulamentos, embora o caminho e o cronograma para uma possível reversão das regras não sejam claros.

Em um comunicado, a World Athletics disse: “Mantemos a opinião de que os regulamentos DSD são ummeios razoáveis ​​e proporcionais de proteger a concorrência leal na categoria feminina, conforme o Tribunal Arbitral do Esporte e o Tribunal Federal Suíço concluíram, após uma avaliação detalhada e especializada das evidências.”

Semenya, de 32 anos, pretende correr nas Olimpíadas do ano que vem em Paris. Ela foi campeã olímpica em 2012 e 2016 nos 800 metros, mas não defendeu o título na Jogos Olímpicos de Tóquio por causa dos regulamentos.