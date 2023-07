Attivo Group está NA PROCURA por colaboradores no Sudeste

O Attivo Group, grupo de empresas que atuam no ramo de alimentação e restaurantes, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, caso você esteja em São Paulo, vale a pena dar uma conferida na lista de vagas disponíveis:

Analista Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BI PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de RH/DP – Folha – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Barra Funda – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Part-time – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Delivery – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – São Paulo – SP- Efetivo;

Auxiliar de Manutenção II – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Assistente Administrativo – São Paulo – SP;

Business Partner – BP – São Paulo – SP – Efetivo;

Chef de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Comprador (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Cumim – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Restaurante – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Attivo Group

Sobre o Attivo Group, vale frisar que a primeira marca do Grupo foi idealizada por seus fundadores para ser um lugar de atmosfera contemporânea e única, reunindo três pilares fundamentais: atendimento personalizado, padrão de qualidade e um ambiente buscando proporcionar uma experiência memorável.

Pouco depois, a segunda marca do grupo, também japonesa, surgiu em agosto de 2019, o Restaurante Su está localizado no Shopping Pátio Higienópolis. Em março de 2020, foi lançado o delivery do grupo. Pautado por preservar os minuciosos detalhes quando o pedido chega ao cliente, a busca dessa operação (on-line) é manter os mesmos pilares do restaurante.

Atualmente, são seis operações de restaurantes e 2 Dark Kitchens, somando mais de 400 colaboradores. Esse é apenas o começo da história do Attivo Group.

Como se inscrever em um dos cargos?



Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!