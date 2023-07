Atualização do novo sistema da Apple SURPREENDE usuários. Veja as novidades!

A Apple anunciou recentemente o lançamento da aguardada atualização de seu sistema operacional para celulares, o iOS 17, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, em junho deste ano. Embora a disponibilidade para os usuários esteja prevista apenas para meados de setembro, já é possível ter uma prévia das incríveis novidades que estarão presentes nessa versão.

Aparelhos compatíveis com o iOS 17

Antes de mergulharmos nas novidades do iOS 17, é importante mencionar que nem todos os modelos de iPhone serão compatíveis com essa atualização. De acordo com a Apple, os dispositivos iPhone 8 e iPhone X não receberão suporte para o iOS 17. No entanto, uma lista completa dos aparelhos compatíveis ainda não foi divulgada.

Aplicativo Journal

Uma das principais novidades do iOS 17 é a introdução do aplicativo Journal, uma espécie de diário virtual. Esse aplicativo utiliza as fotos do usuário para sugerir momentos especiais a serem recordados. Com o Journal, será possível escrever recados para serem lidos posteriormente, além de fazer anotações relacionadas a fotos, músicas ou eventos.

O usuário terá total controle sobre quais informações deseja compartilhar com o aplicativo. Vale destacar que todo o conteúdo do Journal será protegido por criptografia de ponta a ponta, garantindo assim a privacidade do usuário.

Cartão de contato personalizado

Outra novidade do iOS 17 é a possibilidade de criar uma identidade visual personalizada para o seu próprio contato. Agora, o usuário poderá criar um cartão de contato único, utilizando uma foto pessoal ou um avatar, escolhendo cores de fundo e aplicando tipografias personalizadas. Esse cartão de contato será exibido na tela do destinatário quando receber uma chamada do usuário.

Teclado aprimorado

A Apple promete aprimorar a correção automática do teclado no iOS 17, tornando-a mais precisa. Com a nova atualização, o sistema aprenderá à medida que o usuário digita, aprimorando assim a qualidade das correções sugeridas. Além disso, as palavras que forem alteradas serão destacadas para que o usuário possa ver o que foi corrigido no texto. Caso prefira utilizar o texto original, basta pressionar o botão de reverter que será exibido acima da palavra modificada.



Outra novidade interessante é a sugestão de frases para complementar textos mais longos, de maneira semelhante ao que já acontece no Gmail. Para aceitar a frase proposta, basta pressionar a barra de espaço no teclado.

Modo StandBy

Uma das funcionalidades mais interessantes do iOS 17 é o novo modo StandBy, que permitirá que o iPhone tenha uma nova aparência quando estiver carregando. Ao girar o aparelho na horizontal enquanto estiver conectado à tomada, a tela entrará em descanso e exibirá informações úteis para o usuário. Uma das possibilidades é que a tela adquira a aparência de um relógio. Essa funcionalidade é baseada no modo StandBy presente no Apple Watch.

Novidades no FaceTime

O FaceTime, um dos recursos mais populares do iOS, também receberá melhorias no iOS 17. Uma das novidades será a possibilidade de gravar mensagens de vídeo ou áudio para chamadas que não foram atendidas no FaceTime. Essa funcionalidade funcionará de maneira semelhante a um VoiceMail normal, mas com a opção de gravar uma mensagem em vídeo.

Outra novidade interessante é a adição de uma série de reações que poderão ser ativadas por gestos com as mãos durante as chamadas no FaceTime. Entre as reações disponíveis estão fogos de artifício, balões, confetes e corações que preencherão a tela.

Além disso, o iOS 17 permitirá que as imagens das chamadas do FaceTime sejam visualizadas pela televisão por meio da Apple TV. Nesse caso, o telefone funcionará apenas como uma câmera.

Siri mais inteligente

Com o iOS 17, a Siri, a assistente virtual da Apple, ficará ainda mais inteligente e fácil de usar. Não será mais necessário dizer “Hey Siri” para ativá-la. A partir dessa atualização, bastará dizer “Siri” para que ela entre em ação. Outra novidade é que o usuário poderá fazer várias solicitações à Siri seguidas, sem a necessidade de reativá-la a cada novo pedido.

AirDrop simplificado

No iOS 17, a Apple promete simplificar o funcionamento do AirDrop, facilitando ainda mais o compartilhamento de arquivos entre dispositivos. Agora, será necessário apenas aproximar os dois aparelhos para iniciar o compartilhamento. Além disso, uma vez que a transferência for iniciada, ela não será pausada mesmo que os aparelhos se distanciem durante o processo.

Outra função interessante é o NameDrop, que permite que os usuários compartilhem seus contatos apenas aproximando os aparelhos, de maneira semelhante à transferência de arquivos via AirDrop.

Atualizações no aplicativo Mensagens

O aplicativo Mensagens também receberá algumas atualizações no iOS 17, com foco principalmente na segurança e praticidade do usuário. A partir dessa atualização, os códigos de verificação enviados para o telefone serão preenchidos automaticamente, evitando assim a necessidade de procurá-los nas mensagens recebidas.

Outra novidade é a ferramenta Check In, que enviará uma notificação automática para familiares ou amigos do usuário assim que ele chegar ao seu destino com segurança. Caso o iPhone perceba que não houve progresso na rota em direção ao destino final, o usuário será questionado se está tudo bem. Caso não haja resposta, uma notificação será enviada aos contatos de emergência com informações sobre a localização, nível de bateria e sinal de celular.

Também será possível transcrever áudios recebidos pelo aplicativo de Mensagens, facilitando a compreensão de mensagens de voz. No entanto, não há previsão de que essa funcionalidade possa ser utilizada em aplicativos de terceiros, como o WhatsApp.

Ademais, o iOS 17 promete trazer uma série de novidades e melhorias para os usuários de dispositivos Apple. Com recursos como o aplicativo Journal, o cartão de contato personalizado, aprimoramentos no teclado, o modo StandBy, novidades no FaceTime, melhorias na Siri, simplificação do AirDrop e atualizações no aplicativo Mensagens, os usuários terão à disposição uma experiência mais completa, segura e intuitiva.

O lançamento do iOS 17 está previsto para meados de setembro, e será interessante acompanhar de perto todas essas novidades e explorar ao máximo as possibilidades oferecidas por essa atualização tão aguardada pelos fãs da Apple.

Não perca tempo e prepare-se para aproveitar ao máximo todas as incríveis funcionalidades e melhorias que o iOS 17 trará para o seu dispositivo Apple. Atualize seu sistema operacional e desfrute de uma experiência ainda mais incrível!