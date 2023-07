O Nubank revoluciona mais uma vez com o NuTap, uma ferramenta inovadora que permite aos clientes da conta PJ realizarem cobranças de forma simples e eficiente, diretamente pelo celular.

Aumente suas vendas com o NuTap do Nubank

Confira as vantagens e os benefícios do NuTap, assim como as formas de utilizá-lo para impulsionar suas vendas. Descubra como essa solução pode ajudar seu negócio a prosperar. O NuTap é a solução ideal para quem busca facilidade e praticidade na hora de realizar cobranças. Isso porque com ele, o cliente dispensa o uso de maquininhas que podem apresentar falhas ou cobrar taxas abusivas. Com o NuTap, tudo o que o cliente precisa é do seu celular e conexão à internet.

Requisitos para utilizar o NuTap

Conforme informações oficiais, para utilizar o NuTap, é necessário possuir um celular Android com a versão 8.1 ou superior instalada. Além disso, é importante que o dispositivo esteja conectado à internet e possua uma antena para captura NFC. Desse modo, certifique-se de que o modo desenvolvedor esteja desativado e que seu celular não esteja desbloqueado.

Cobranças diretas pelo celular

Com o NuTap, seu celular se transforma em uma verdadeira maquininha de cartão. Assim, é possível realizar cobranças diretamente pelo dispositivo, tanto no débito quanto no crédito. Dessa forma, não há mais a necessidade de equipamentos adicionais, tornando o processo mais ágil e conveniente.

Link de pagamento para vendas à distância

Uma das grandes vantagens do NuTap é a possibilidade de gerar um link de pagamento para realizar vendas à distância. Visto que seus clientes poderão efetuar o pagamento em até 12 vezes no crédito, proporcionando maior flexibilidade e comodidade. Além disso, é possível receber o pagamento imediatamente através do NuPay, via app do Nubank.

Cobrança por aproximação (contactless)



O NuTap oferece uma forma inteligente e segura de realizar cobranças por cartão. Para isso, basta que o cliente aproxime seu cartão de crédito ou débito na parte de trás do celular Android, e o pagamento é realizado por aproximação, utilizando a tecnologia contactless. Desse modo, essa praticidade proporciona uma experiência mais ágil tanto para o vendedor quanto para seus clientes.

Vantagens financeiras do NuTap

Desse modo, ao utilizar o NuTap, você não terá custos de adesão, aluguel ou taxas de manutenção. Além disso, o dinheiro das suas vendas é depositado em sua conta em até um dia útil, garantindo agilidade e segurança financeira. Se preferir, é possível utilizar o Pix para cobrar seus clientes e receber o pagamento imediatamente.

Portanto, com o NuTap do Nubank, as cobranças se tornam mais simples, rápidas e eficientes. Uma vez que essa solução inovadora elimina barreiras e oferece uma maneira prática de realizar transações comerciais diretamente pelo celular. Dessa forma, aproveite os benefícios do NuTap para aumentar suas vendas, expandir seu alcance e melhorar a experiência de seus clientes.

Outras vantagens do Nubank

Além do revolucionário NuTap, o Nubank oferece uma série de vantagens exclusivas que podem impulsionar suas vendas e melhorar a gestão financeira do seu negócio. Por exemplo, a conta PJ do Nubank é uma opção descomplicada e sem tarifas abusivas para a gestão financeira do seu negócio.

Diferente das instituições tradicionais, o Nubank não cobra taxas de manutenção mensal, transferências entre contas Nubank, emissão de boletos de cobrança e outros serviços essenciais. Isso significa economia e mais dinheiro para investir no crescimento da sua empresa.

Pix: Pagamentos instantâneos e sem custos

Além disso, o Nubank está integrado completamente ao Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Com o Pix, você pode receber pagamentos de forma rápida e segura, sem custos adicionais. Essa opção é ideal para agilizar o recebimento de vendas e evitar os atrasos das transferências bancárias tradicionais.