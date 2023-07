Aumento para R$850 para estes benefícios nesta semana

Quem participa do programa social de transferência de renda do Governo Federal, Bolsa Família, deverá receber seus benefícios a partir desta terça-feira (18/07). Espera-se que os núcleos familiares recebam os R$600 a que têm direito, e ainda, as parcelas adicionais, que serão depositadas em seus aplicativos do Caixa Tem.

Todavia, muitas famílias que recebem os benefícios do Bolsa Família deverão ter depositado em suas contas, os valores adicionais, que junto ao pagamento mínimo, pode somar a quantia de R$850. Isso quer dizer que essas pessoas terão direito aos depósitos de R$600, além de adicionais, de acordo com alguns requisitos.

Podemos destacar uma situação onde a família possui uma criança de até seis anos de idade. Ela tem direito a receber mais uma parcela relacionada aos benefícios do Bolsa Família, de R$150. Se o núcleo familiar tiver em sua composição uma gestante, ou crianças e jovens de 7 a 18 anos, receberá mais R$50, cada.

Dessa maneira, no caso de a família ter uma criança de 7 anos, um jovem de 15 anos e uma gestante, o valor total relativo aos benefícios a que tem direito, chegará ao valor de R$850. Vale ressaltar que núcleos familiares maiores recebem mais benefícios do programa social, visto que há uma soma de R$142 por integrante.

Benefícios do Bolsa Família

Analogamente, uma família que possui em sua composição, seis integrantes, com cada um recebendo de benefício, cerca de R$142, chega-se a soma total de R$852 pagos em apenas uma parcela do Bolsa Família. Aliás, espera-se que neste mês de julho, o Governo Federal atenda mais de 21,2 milhões de núcleos familiares.

Em síntese, os pagamentos devem começar a ser feitos logo no início desta semana. O Governo Federal já divulgou seu calendário de pagamento de julho e as datas relacionadas aos depósitos para quem recebe os benefícios. A Caixa Econômica Federal irá repassar os valores nos últimos dez dias do mês.



As famílias inscritas no Bolsa Família receberão os benefícios do Governo Federal de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), do responsável familiar. Estima-se que os depósitos terão seu início logo no dia 18 de julho, para quem possui um final do NIS 1, e ir adiante até o dia 31 deste mês.

Desse modo, deverão receber os valores antecipadamente as famílias com o NIS 0 e 5 que tinham previstos os depósitos feitos pela Caixa Econômica no início da semana, nas segundas-feiras. Estes beneficiários do programa social terão seus valores disponíveis no sábado anterior à data estipulada pelo Governo Federal.

Calendário Bolsa Família de Julho

18 de julho – inscritos com NIS final 1;

19 de julho – inscritos com NIS final 2;

20 de julho – inscritos com NIS final 3;

21 de julho – inscritos com NIS final 4;

24 de julho – inscritos com NIS final 5;

25 de julho – inscritos com NIS final 6;

26 de julho – inscritos com NIS final 7;

27 de julho – inscritos com NIS final 8;

28 de julho – inscritos com NIS final 9;

31 de julho – inscritos com NIS final 0.

Como sacar o Bolsa Família

Primeiramente, para sacar os benefícios relacionados ao programa social, o responsável familiar pode utilizar o seu cartão Bolsa Família. Também é possível retirar o dinheiro sem o cartão, utilizando o código gerado pelo seu aplicativo Caixa Tem. Ele está disponível para Android e iOS, e deve-se ir até uma agência da Caixa Econômica.

Além da agência da Caixa Econômica, é possível retirar o dinheiro em postos de atendimento da instituição financeira, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento, e unidades itinerantes. Dessa maneira, a família garante seus benefícios e os adicionais dispostos relativos aos seus integrantes.

Os beneficiários do Bolsa Família também têm direito a receber do Governo Federal o auxílio-gás. O dinheiro está sendo pago de dois em dois meses, ou seja, as famílias terão depositados em suas contas os valores de R$112,19, nos meses de junho, agosto, outubro e dezembro. Dessa forma, ele não será pago neste mês de julho.

Em conclusão, a partir do mês de junho, o Governo Federal passou a pagar aos beneficiários do programa social, os valores adicionais relacionados às famílias que possuem em sua composição, crianças e jovens entre 7 e 18 anos. Sendo assim, é possível receber este mês, benefícios que vão até os R$850.