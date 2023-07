Aurora Coop abre 61 vagas de emprego pelo Brasil

A Aurora Coop, uma das principais empresas do ramo alimentício do país, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões. Com uma história sólida e reconhecida pela excelência em seus produtos, a empresa tem o objetivo de expandir sua equipe e atrair talentos comprometidos e inovadores para integrarem seu quadro de colaboradores.

Aurora Coop abre vagas de emprego em todo o país

Ao considerar as vagas disponíveis na Aurora Coop, os candidatos podem esperar uma série de benefícios e vantagens que fazem da empresa um empregador desejável no mercado. Dentre os principais benefícios oferecidos estão:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes.







Programas de desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento interno.







Ambiente de trabalho inclusivo e diversificado.







Horários flexíveis para determinadas funções.







Vale-alimentação ou refeição para os funcionários.







Incentivo ao esporte e bem-estar dos colaboradores.







Remuneração competitiva no mercado.

Através do portal de recrutamento, é possível acessar as vagas disponíveis e os respectivos detalhes de cada posição. Abaixo estão algumas das oportunidades oferecidas:

Analista de Marketing Digital – São Paulo/SP.







Assistente de Recursos Humanos – Rio de Janeiro/RJ.







Gerente de Produção – Curitiba/PR.







Técnico de Controle de Qualidade – Belo Horizonte/MG.







Operador de Máquinas – Porto Alegre/RS.







Analista Financeiro – Brasília/DF.







Engenheiro de Produção – Fortaleza/CE.







Assistente Administrativo – Salvador/BA.







Coordenador de Logística – Recife/PE.







Analista de Pesquisa e Desenvolvimento – Florianópolis/SC.







Técnico de Segurança do Trabalho – Manaus/AM.







Assistente de Vendas – Goiânia/GO.







Analista de Recursos Humanos – Cuiabá/MT.







Estagiário de TI – Campo Grande/MS.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas disponíveis na Aurora Coop, os interessados devem acessar o portal de empregos 123empregos e realizar o cadastro do currículo. Após o registro no site, o candidato terá acesso a todas as vagas disponíveis e poderá se candidatar àquelas que estiverem de acordo com o seu perfil profissional.

É fundamental que o candidato preencha todas as informações corretamente e mantenha o currículo atualizado. Além disso, é recomendável que a candidatura seja feita o quanto antes, pois algumas vagas podem ter um número limitado de inscrições.

Sobre a Aurora Coop

Com mais de meio século de existência, a Aurora Coop é uma das maiores cooperativas do país no setor de alimentos. Fundada por um grupo de produtores rurais comprometidos com a qualidade de seus produtos, a empresa se destacou rapidamente no mercado e conquistou a confiança dos consumidores em todo o território nacional.



A atuação da companhia abrange desde a produção de matérias-primas até a distribuição de alimentos em diferentes segmentos, incluindo carnes, laticínios, grãos e alimentos processados. Sua trajetória de sucesso é pautada pela responsabilidade socioambiental, inovação tecnológica e valorização de seus colaboradores.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.