Aurora Coop abre 62 vagas de emprego em todo o país

A Aurora Coop, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e localidades. A empresa, reconhecida por sua excelência no setor agropecuário, oferece aos colaboradores um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, além de um pacote de benefícios atrativo.

Aurora Coop abre vagas de emprego pelo Brasil

A Aurora Coop se destaca por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, visando garantir um ambiente de trabalho saudável e motivador. Além de salários competitivos, a empresa disponibiliza plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida e participação nos resultados. Também há oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, por meio de programas de capacitação e treinamento oferecidos pela empresa.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Engenheiro Agrônomo;







Técnico em Agropecuária;







Auxiliar Administrativo;







Analista de Recursos Humanos;







Operador de Máquinas Agrícolas;







Assistente de Logística;







Vendedor Externo;







Eletricista Industrial;







Supervisor de Produção;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Operador de Caldeira;







Auxiliar de Laboratório;







Motorista de Caminhão.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis. Para conferir todas as vagas e obter informações detalhadas sobre requisitos e responsabilidades, acesse as orientações, a seguir.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas na Aurora Coop, basta acessar o portal 123empregos, um parceiro da empresa que centraliza as oportunidades de trabalho disponíveis. No site, você encontrará as vagas da companhia e poderá se candidatar diretamente, preenchendo o formulário de inscrição com seus dados e anexando seu currículo atualizado.

Lembre-se de ler atentamente os requisitos e as informações sobre cada vaga antes de enviar sua candidatura. A equipe de recrutamento da Aurora Coop avaliará todos os currículos recebidos e entrará em contato com os candidatos selecionados para dar continuidade ao processo seletivo.

Sobre a Aurora Coop



A Aurora Coop é uma cooperativa agroindustrial brasileira fundada em 1969. Atualmente, é uma das principais produtoras e exportadoras de carnes do país, atuando nos segmentos de aves, suínos, lácteos, peixes e alimentos industrializados. Com mais de 90 unidades de produção e exportação, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental.

