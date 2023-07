Austin Reaves fecha contrato de 4 anos e US$ 56 milhões com o Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers‘ ponto gard Austin Reaves atingiu o Agência Livre da NBA sexta-feira passada e ele tinha uma decisão a tomar sobre seu futuro. Depois de se encontrar com Rob Pelinka, Após essa reunião, Shams Charania do The Athletic relata que Reaves saiu com um contrato de US $ 56 milhões no valor de 4 anos. Reaves esteve presente em momentos-chave da temporada para levar o Lakers de situações muito difíceis. Tanto ele quanto Rui Hachimura estavam entre os jovens jogadores que provaram que são dignos de novos contratos com a equipe. Os dois também foram importantes durante os Playoffs como auxílio vindo do banco. Seus 13 PPG, 3 rebotes e 3,4 assistências em média não contam uma grande história de sua importância para o Lakers esta estação.

Reaves ganhou seu novo contrato durante seus últimos 11 jogos

O que realmente conta para esta extensão de contrato são os últimos 11 jogos que ele disputou pelo Lakers, incluindo jogos do Playoff. Durante esse tempo, Austin Reaves média de 19,8 PPG e 6,1 assistências. É emocionante pensar que Reaves era um agente livre não contratado em 2021 e deu um grande salto no nível de desempenho. Ele recebe sua bolsa adequada porque a merece. Durante o Conferência Oeste sozinho nas finais, ele fez 16,9 pontos e 4,6 assistências em 36,2 minutos de ação por jogo. Apesar de sofrer contra o Denver NuggetsReaves ainda estava lá para continuar oferecendo suas habilidades para a causa.

Lakers também conseguem um pivô no mesmo dia

Outro jogador que também renovou o contrato é D’Angelo Russel, que assinou um contrato de US$ 37 milhões por dois anos para se tornar o armador titular na próxima temporada. Aguardando outras possíveis contratações sensacionais, esses jogadores que decidiram ficar devem ser mais do que suficientes para o Lakers pelo menos aspirar aos Playoffs na próxima temporada. Los Angeles Lakers oficializou o acordo momentos atrás. Os agentes Aaron Reilly e Reggie Berry, da AMR, foram os únicos sentados na mesa de negociações para manter Austin Reaves na equipe a longo prazo. O Lakers também fechou recentemente um contrato de dois anos com o agente livre do Pelicans. Jaxson Hayes. esta informação também foi relatada por Shams Charania do Athletic.