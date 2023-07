Austin Reaves, galã do LA Lakers, nega namoro com Taylor Swift

EUno ano passado, Austin Reaves tornou-se um nome conhecido, graças à sua temporada de destaque com o Los Angeles Lakers. Mas, recentemente, o jovem guarda se envolveu em um escândalo amoroso que fez todo mundo falar.

No início de junho, surgiram relatos de que Austin Reaves foi flagrado em um bar no Arkansas com ninguém menos que uma estrela pop. Taylor Swift. Pouco depois, surgiram as notícias de que Swift havia terminado com seu então namorado. Naturalmente, começaram a circular rumores sobre um possível romance entre o cantor e o armador do Lakers.

No entanto, quando questionado sobre essas especulações, Reaves não perdeu tempo ajustando o recorde. Ele negou veementemente qualquer envolvimento com Rápidoafirmando: “Eu nunca a conheci, nunca conversei com ela … tudo besteira, nunca conversei com ela”, de acordo com NBACentral.

É evidente que Reaves está aproveitando sua offseason depois de garantir um grande prêmio. Na agência livre, o ex-jogador não draftado assinou um lucrativo contrato de US$ 54 milhões por quatro anos para continuar sua jornada com o LA Lakers.

Quem está namorando Austin Reaves?

Mas aqui está o kicker – Reaves já está em um relacionamento. Relatórios sugerem que ele está namorando Jenna Barber por quase uma década. O casal vem da mesma área e até frequentou a mesma escola, onde se conectaram pela primeira vez em 2014.

Barber tem sido um apoio constante ao longo da jornada de Reaves na NBA, desde que não foi draftado até se tornar uma parte essencial do Lakers‘ elenco de apoio. Ela também esteve ao seu lado durante os jogos da pós-temporada contra o Golden State Warriors.

A presença deles na mídia social conta uma história clara de seu amor duradouro. Numerosos posts e fotos ao longo dos anos mostram seu forte vínculo, com Barber frequentemente visto vestindo uma camisa Reaves enquanto torcendo por ele do chão da Crypto.com Arena.

Embora os fãs possam ter fantasiado em ver Reaves e Taylor Swift juntos, parece ser nada mais do que mera especulação. Reaves deixou suas intenções claras – ele está determinado a se concentrar no basquete e ficar fora dos holofotes. O escândalo amoroso pode ter chegado às manchetes, mas o principal objetivo de Reaves permanece firme na quadra.