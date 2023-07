Autoridades procuram homem suspeito de matar 4 pessoas na Geórgia

Aautoridades em Geórgia caçado sábado para um homem que permaneceu em grandes horas depois que ele foi suspeito de matar a tiros três homens e uma mulher em um bairro suburbano ao sul de Atlanta.

André Longmore40 anos, acredita-se que Armado e perigoso, disse o chefe da polícia de Hampton, James Turner, durante uma coletiva de imprensa. Os tiroteios aconteceram no final da manhã de sábado em uma subdivisão em Hampton, uma cidade de aproximadamente 8.500 habitantes.

As autoridades divulgaram poucos detalhes sobre os assassinatos. Turner disse que os detetives estavam investigando pelo menos quatro cenas de crime próximos um do outro no mesmo bairro. Ele disse que Longmore mora em Hampton, mas se recusou a discutir um possível motivo.

O suspeito permaneceu foragido por mais de cinco horas depois dos assassinatose as autoridades prometeram continuar procurando até que ele estivesse sob custódia.

“Fizemos uma busca exaustiva na área geral e agora estamos ampliando um pouco”, disse Turner a repórteres.

Os investigadores também estavam à procura de um SUV GMC Acadia preto que eles acreditam que Longmore pode estar dirigindo.

Longmore não parece ter um número de telefone listado e a Associated Press não conseguiu encontrar imediatamente um membro da família ou advogado que pudesse falar em seu nome. As autoridades não divulgaram os nomes das vítimas, dizendo que estavam trabalhando para notificar suas famílias.

O xerife do condado de Henry, Reginald Scandrett, disse que seu escritório está oferecendo um recompensa de $ 10.000 para obter informações que levem à prisão e acusação de Longmore. Ele também se dirigiu diretamente a Longmore, dizendo: “Onde quer que você esteja, vamos caçá-lo em qualquer buraco em que você esteja residindo e colocá-lo sob custódia. Ponto final.”.

Localizada a cerca de 48 quilômetros ao sul de Atlanta, Hampton abriga o Atlanta Motor Speedway, o autódromo da Geórgia para eventos da NASCAR. Agências de aplicação da lei em toda a área de Atlanta e o Georgia Bureau of Investigation estão auxiliando na caçada e na investigação.

Os tiroteios marcaram o 31º assassinato em massa de 2023, tirando a vida de pelo menos 153 pessoas este ano, de acordo com um banco de dados mantido pela Associated Press e USA Today em parceria com a Northeastern University.