AUXÍLIO GÁS – VALE GÁS de Agosto 2023: Pré-Cadastro!

Assim como o Bolsa Família, o Auxílio Gás é um benefício governamental que requer um pré-registro para participação. Além disso, todo o procedimento ocorre por meio do Cadastro Único (CadÚnico). A seguir, explicamos como executar todo o processo pela internet.

Para ter acesso ao Auxílio Gás, não é necessário se cadastrar no Vale Gás online, pois o benefício destina-se a todos os inscritos no Cadastro Único. Dessa maneira, basta realizar a inscrição ou já estar inscrito para ter direito ao auxílio.

Pré-cadastro no CadÚnico para receber benefícios, como o Auxílio Gás

Para ter a chance de receber os benefícios do governo, o usuário deve efetuar um pré-registro pela internet. O interessado tem a opção de baixar o aplicativo do CadÚnico no celular, disponível para Android e iOS, e concluir o pré-registro por meio dele. Posteriormente, o beneficiário deve comparecer a uma unidade do CRAS dentro de 120 dias para finalizar seu cadastro. Nesta etapa, é essencial apresentar todos os documentos exigidos.

Quem tem direito ao Auxílio Gás em 2023?

Para garantir o Auxílio Gás em 2023, é necessário atender a alguns requisitos. As regras de participação do benefício permanecem inalteradas em relação a 2022. A seguir, fornecemos detalhes:

É indispensável estar registrado no CadÚnico;

Apresentar renda familiar per capita mensal abaixo de meio salário mínimo;

Mulheres vítimas de violências têm prioridade no recebimento;

Beneficiários do BPC também têm direito ao benefício.

Atualmente, o Auxílio Gás concede uma parcela de até R$ 110 aos beneficiários. O valor é calculado com base na média dos preços anteriores do produto, sendo prevista uma redução para agosto.

Consulta e calendário do benefício em agosto



Você também pode gostar:

Para consultar o benefício pelo CPF, explicamos o processo a seguir. O beneficiário pode fazer a consulta relacionada ao seu NIS no Bolsa Família utilizando o aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico). Ademais, pode também acessar o aplicativo do próprio programa, que teve seu nome modificado recentemente.

O app do CadÚnico possibilita o acompanhamento da situação na seção “Meus Benefícios”. Já no caso do Bolsa Família, a consulta também é realizada pelo CPF. Os apps estão listados abaixo:

Além dessas opções, os beneficiários podem verificar o NIS através de dois cartões: o Cartão Cidadão e o cartão antigo do Auxílio Brasil. Em ambos os modelos, o número de identificação está localizado na frente, próximo ao nome do titular.

Se o dígito final do NIS for 1 – Pagamento efetuado no dia 18 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 2 – Pagamento efetuado no dia 21 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 3 – Pagamento efetuado no dia 22 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 4 – Pagamento efetuado no dia 23 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 5 – Pagamento efetuado no dia 24 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 6 – Pagamento efetuado no dia 25 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 7 – Pagamento efetuado no dia 28 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 8 – Pagamento efetuado no dia 29 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 9 – Pagamento efetuado no dia 30 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 0 – Pagamento efetuado no dia 31 de agosto;

Bolsa Família terá o mesmo calendário

O Bolsa Família, programa para assistência social, beneficia milhões cidadãos no Brasil todo. O valor pago varia conforme a composição familiar, bem como o perfil socioeconômico dos beneficiários.

No mês de julho, a média de valor pago foi de R$ 684,17. Assim, alcançou aproximadamente 20,9 milhões das famílias beneficiadas, totalizando cerca de R$ 14 bilhões em recursos. No mês de agosto, o calendário de pagamento do benefício será o mesmo indicado acima para o Auxílio Gás.