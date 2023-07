Avanço no julgamento do caso Roberta Dias: sentença de pronúncia para os acusados é decretada

A jurisdição de Penedo ordenou que Karlo Bruno Pereira Tavares, também chamado de “Bruninho”, e Mary Jane Araújo Santos enfrentem a corte do Tribunal do Júri. Eles estão sendo acusados de homicídio qualificado por motivo vil e por dificultar a defesa da vítima, aborto induzido por terceiro e ocultação de cadáver, num contexto de múltiplos crimes e agentes envolvidos.

A pronúncia é um passo do procedimento em que o juiz, ao aceitar as acusações dirigidas aos acusados, os encaminha para serem julgados pelo Tribunal do Júri. Isso acontece quando existe a certeza da materialidade do delito e sinais suficientes de autoria ou colaboração.

Foi considerada admissível pela Justiça a gravação de uma conversa que contém detalhes do caso Roberta Dias, o que auxiliou na decisão de pronúncia dos acusados. O áudio, atribuído a Karlo Bruno, descreve a sequência dos acontecimentos, desde as supostas ações preparatórias até a realização do crime e a ocultação do telefone da vítima. O juiz do caso entendeu que tais informações, presentes no registro, são pertinentes para o processo.

Neste contexto, o juiz da 4ª Vara Criminal de Penedo, Nelson Fernando de Medeiros Martins, concluiu que o corpo de evidências apresentadas indica que ambos os acusados teriam razões para se engajarem no crime descrito na acusação. A acusada, supostamente, teria aversão à gravidez da vítima, já que a paternidade seria atribuída ao seu filho. Por outro lado, o acusado, em teoria, teria auxiliado um amigo, suposto pai da criança de Roberta Costa Dias. Testemunhos sugerem que a ré Mary Jane teria intimidado a vítima antes do seu desaparecimento, o que também contribui para seu encaminhamento ao julgamento.

Com a sentença de pronúncia, o caso Roberta Dias segue para a próxima fase, o julgamento perante o Tribunal do Júri. Essa decisão reafirma o empenho da Justiça em buscar a verdade e a responsabilização pelos crimes praticados, assegurando a defesa plena e o devido processo legal. O resultado deste caso é aguardado com grande interesse pela comunidade local.

A data do julgamento ainda está para ser determinada.