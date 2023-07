AVISO GERAL para quem ainda NÃO recebeu o BÔNUS do Bolsa Família; saiba o que fazer

O pagamento do Bolsa Família referente a julho já começou nesta terça-feira (18) com os novos valores. Nesse mês, milhares de beneficiários terão direito aos bônus do Bolsa Família, que são acréscimos no pagamento, de acordo com a composição familiar dos inscritos.

No entanto, existem pessoas que, mesmo fazendo parte dos grupos elegíveis, ainda não receberam o pagamento extra do programa.

Para estas pessoas, o Governo Federal emitiu um aviso com a orientações para passar a receber o valor integral que têm direito. A seguir, entenda tudo sobre o assunto e veja o que fazer nessa situação.

Bônus do Bolsa Família: por que muitos ainda não recebem?

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país. Através dele, milhares de famílias têm acesso à renda necessária para a sua sobrevivência. Recentemente, o programa foi recriado pelo novo governo brasileiro, o que impactou diretamente os inscritos.

Uma das principais mudanças foram os acréscimos que o Governo Federal passou a realizar para integrantes específicos. A seguir, veja quais são os integrantes do grupo familiar que tem direito ao pagamento bônus:

Gestantes recebem o bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade recebem o bônus de R$ 150;

Crianças entre 7 e 12 anos, bem como adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos também recebem o bônus de R$ 50.

Para identificar as famílias que têm direito ao benefício, o Governo Federal utiliza os dados do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais). Por meio do cadastro, é possível obter todas as informações das famílias cadastradas e conceder os benefícios que possui direito.

Sendo assim, muitas famílias ainda não recebem o acréscimo porque não realizaram a sua atualização cadastra1l, a fim de informar que possui integrantes com as características exigidas. Por isso, quem tem direito, mas ainda não recebe os bônus deve fazer essa atualização.

Como fazer a atualização do CadÚnico?

A atualização do CadÚnico é feita de forma presencial em um posto de atendimento do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).



Nesse sentido, o responsável familiar deve se dirigir ao atendimento presencial, portando os documentos dos integrantes de sua família. Além disso, também deve portar documentos que comprovam as mudanças de informações, quando houver, como comprovante de renda ou endereço.

Dessa maneira, após concluir o cadastro, basta aguardar o próximo pagamento para receber o bônus do Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família de julho

O pagamento do Bolsa Família de julho já começou nesta terça-feira (18) com os beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 1. A cada dia, um novo grupo terá direito aos recursos do Governo Federal.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses e disponibiliza os seus canais de atendimento para que os beneficiários tenham acesso aos recursos: aplicativo Caixa Tem, caixa eletrônicos, agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

A seguir, confira o calendário oficial com as datas em que os recursos serão disponibilizados:

Final de NIS 1: 18 de julho;

Final de NIS 2: 19 de julho;

Final de NIS 3: 20 de julho;

Final de NIS 4: 21 de julho;

Final de NIS 5: 24 de julho;

Final de NIS 6: 25 de julho;

Final de NIS 7: 26 de julho;

Final de NIS 8: 27 de julho;

Final de NIS 9: 28 de julho;

Final de NIS 0: 31 de julho.