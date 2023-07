AVISO GERAL para quem deseja comprar casa própria ainda em 2023 acaba de sair

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) tem proporcionado a milhões de brasileiros a oportunidade de conquistar o sonho da casa própria. Criado em 2009 e gerido pelo Ministério das Cidades, o programa já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais por todo o Brasil. Ademais, famílias com renda mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas ou renda anual de até R$ 96 mil em áreas rurais podem participar do programa.

Faixas de Renda do Minha Casa Minha Vida

As faixas de renda agora são divididas em três categorias:

Faixa 1: Famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Faixa 2: Famílias com renda mensal entre R$ 2.640 e R$ 4,4 mil. Faixa 3: Famílias com renda mensal entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil.

Assim, uma grande novidade de 2023 é a facilitação da comprovação de renda para trabalhadores autônomos. Isso é uma excelente notícia para catadores de materiais recicláveis, motoristas de aplicativos e vendedores ambulantes, entre outros. Essas categorias costumavam enfrentar dificuldade para comprovar rendimentos, o que dificultava o acesso ao programa.

“A equipe da Secretaria Nacional de Habitação, através do secretário Ailton Madureira, tem feito esse estudo junto à Caixa Econômica Federal para que nós possamos apresentar uma proposta à Casa Civil, ao presidente Lula, para atender esse público. São essas pessoas que têm renda, mas não conseguem fazer a comprovação dessa renda“, disse o Ministro das Cidades, Jader Filho.

Valores de Financiamento

Quanto ao valor do imóvel, o financiamento máximo varia de acordo com a faixa de renda:

Para a Faixa 1, o financiamento máximo é de R$ 170 mil.

Para a Faixa 2, o financiamento máximo é de R$ 264 mil.

Para a Faixa 3, o financiamento máximo é de R$ 350 mil.

Para o MCMV rural, o valor máximo para novas moradias aumentou de R$ 55 mil para R$ 75 mil. O financiamento para a melhoria de uma moradia também subiu, de R$ 23 mil para R$ 40 mil.

Taxas de Juros

As taxas de juros do programa também variam de acordo com a faixa de renda e a região do país:

Para a Faixa 1, as taxas de juros variam de 4% ao ano a 5,5%.

Para a Faixa 2, as taxas de juros variam de 4,75% a 7%.

Para a Faixa 3, as taxas de juros variam de 7,66% a 8,16%.



Outro ponto importante é que as famílias podem conseguir descontos na aquisição dos imóveis, oferecidos para trabalhadores com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de R$ 55 mil, restrito aos beneficiários da Faixa 1.

As prestações mensais pagas pelos beneficiários da Faixa 1 são proporcionais à renda, com um valor mínimo de R$ 80 ao longo de um período de cinco anos.

Oportunidades do Minha Casa Minha Vida para a Classe Média

As novas regras do Minha Casa Minha Vida trouxeram benefícios especialmente para a classe média. As famílias na Faixa 3, com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000, tiveram um aumento no valor do imóvel que pode ser adquirido, de R$ 264 mil para R$ 350 mil em todo o território nacional.

As mudanças no programa também trouxeram benefícios para as construtoras, que têm novas perspectivas de mercado. Com subsídios aumentados, taxa de juros reduzida e maior valor dos imóveis financiáveis, o mercado imobiliário tem uma oportunidade única para impulsionar o setor e oferecer moradias de qualidade para mais famílias.

Dessa forma, essas novas regras não só favorecem o setor de construção civil, mas também a economia como um todo. Com a ampliação das faixas de renda, mais brasileiros que ainda não possuem imóvel próprio poderão se beneficiar do programa.

Por fim, o programa Minha Casa, Minha Vida passou por mudanças significativas em 2023, beneficiando não só os cidadãos que buscam realizar o sonho da casa própria, mas também o setor imobiliário e a economia do país como um todo.